本周房貸利率上漲 聯準會釋降息信號

本周小額貸款利率。（佳信貸款／劉艷秋提供）

10月21日當周，房貸各期利率 相較於上周全面上漲，漲幅介於0.25%至0.375%之間，30年期固定抵押貸款利率升至6.375%。三位聯邦儲備銀行官員，包括達拉斯聯邦儲備銀行總裁洛根（Lorie Logan）、堪薩斯聯邦儲備銀行總裁Jeffrey Schmid以及舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）21日發表講話，釋放出聯準會 將繼續降息 的信號。

戴利在「華爾街日報」TechLive會議上表示，聯準會預計將繼續下調利率，以防止勞動力市場進一步疲弱。她說：「到目前為止，我還沒有看到任何信息顯示我們不會繼續降低利率。這對於一個已經走在通脹率2%目標道路上的經濟體來說，利率非同小可，我不希望勞動力市場進一步惡化。」

上個月，聯準會自疫情爆發以來首次下調利率，將基準利率下調了半個百分點。隨後的經濟數據顯示，近幾個月的招聘情況比最初報告的更強勁，市場預期聯準會將在11月6日至7日的政策會議上進行較小幅度的四分之一個百分點降息。

戴利指出，選擇半個百分點而非四分之一個百分點的降息是個「接近的決定」，但她強烈支持前者。