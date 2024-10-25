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灣區94027郵區房地產 蟬聯全美第一高價

編譯組／綜合報導
2024年全國最昂貴的前10郵遞區號。(資料來源：PropertyShark 製表／編譯組)
2024年全國最昂貴的前10郵遞區號。(資料來源：PropertyShark 製表／編譯組)

根據房地產數據公司PropertyShark最新的研究分析，舊金山灣區擁有全國最昂貴的郵遞區號，並且連續八年蟬聯全美最昂貴房地產市場。PropertyShark對今年1月1日至9月30日之間完成的房產（包括康斗、合作公寓、獨立屋和雙戶住宅）交易數據進行分析。研究人員計算了中位數銷售價格，並四捨五入以每千元為單位，對全國前100個最昂貴的郵遞區號進行了排名。

儘管灣區面臨著住房可負擔性的危機，上述研究結果仍反映了灣區持續的高房價和強勁的市場需求。

研究中，由於多個郵遞區號的中位數銷售價格經統計後相同，所以共有121個郵遞區號上榜，其中加州就占了80個，紐約州第二，上榜19個郵遞區號。

榜單前10名中，有7個屬於加州的郵遞區號，其中之一的阿賽頓(Atherton)並維持美國第一昂貴郵遞區號的稱號，儘管其中位數銷售價格有所下降。這顯示了加州、特別是灣區的高房價持續受到市場需求的推動。

根據PropertyShark的報導，在阿賽頓房價連續上漲三年、推過800萬元大關後，今年價格出現了5%的下滑，導致中位數銷售價格下降了40萬元，使得這個位於聖馬刁(San Mateo)的社區回到了2022年的價格水平。儘管如此，在2024年，阿賽頓仍連續第八年位居榜首。

灣區的其他地區－聖塔克拉拉(Santa Clara)，擁有榜單上第二多的郵遞區號數量，共16個，僅次於洛杉磯(Los Angeles)。洛斯阿圖(Los Altos)的90402和94024郵遞區號分別獲第11和第12名，而巴洛阿圖(Palo Alto)和洛斯蓋圖(Los Gatos)則分別為第20和第21名。

在馬林(Marin)，郵遞區號為94957的Ross和94970的Stinson Beach也進入了前20名，分別位居第16和第18名。

灣區 加州 房價

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