全美最大住宅之一 凱悅酒店公子1.95億比佛利山豪宅 掛牌上市

「Pritzker Estate」是全美最大住宅之一。（Realtors.com）

由凱悅酒店聯合創辦人之子、身價高達41億美元的富翁普利茲克(Tony Pritzker)擁有的「Pritzker Estate」，近日掛牌上市，售價高達1.95億美元。該莊園也是全美最大、最昂貴的住宅之一。

根據「華爾街日報」報導，「Pritzker Estate」如果以掛牌價出售，將創下洛杉磯 市最昂貴房屋出售紀錄。此前紀錄保持者是電商平台亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)在2020年以1.65億美元購買的華納莊園(Warner Estate)。

「Pritzker Estate」上市，是在普利茲克和其前妻、慈善家珍妮．普利茨克(Jeanne Pritzker)之間激烈的離婚鬥爭後進行的。根據房產紀錄，兩人2001年以950萬元購入一座建於1938年的比佛利山 (Beverly Hills)住宅，隨後又收購該房屋相鄰山脊上的多個地塊。紀錄顯示，其中一批地塊2005年以1470萬元成交。完成土地整合後，二人開始建新居，該房產由已故建築師塔特爾(Ed Tuttle)打造，堪稱洛杉磯最壯觀的當代豪宅之一。他們2011年搬入新宅，於2022年分居。法院紀錄顯示，兩人2024年5月完成離婚手續。

該莊園座落在比佛利山Beverly Crest一個佔地6英畝的山頂。（Realtors.com）

作為洛杉磯地區第三大住宅物業，「Pritzker Estate」在設施和景觀上無與倫比，與市內其他知名豪宅，如「The One」和由斯佩林(Aaron Spelling)建造的「Manor」齊名。

「Pritzker Estate」由已故建築大師艾德·塔特爾 (Ed Tuttle)打造。（Realtors.com）

該莊園座落在比佛利山翠斯特(Beverly Crest)占地6英畝的山頂，擁有無與倫比的視野，從市中心延伸至海洋，盡覽整個洛杉磯盆地的壯麗景觀。透過一條長長的私家車道，進入這座大師級的莊園，建築主體以鋼材、玻璃與石灰石構成，並擁有可停放80至100輛車的場地。

這座莊園特別設計用於舉辦大型慈善募款活動。（Realtors.com）

這座占地約5萬平方呎的莊園，以義大利 進口的白色石灰石為外牆，共有16間臥室、27間浴室以及18個壁爐。住宅環繞壯觀的開放式庭院，庭院中設有噴泉。大廳中庭充滿自然光線，讓人聯想起貝聿銘(I. M. Pei)於羅浮宮的設計作品。全屋採高挑天花板，擁有大量適合展示藝術品的牆面。豪宅內部設有優雅的客廳、正式餐廳、圖書館、大廚級美食廚房、家庭娛樂廳、影院、遊戲室、保齡球道、養生中心、健身房、酒窖等豪華設施。

房地產經紀人表示，這棟房子的門廳讓人想起巴黎羅浮宮博物館入口處的玻璃金字塔。（Realtors.com）

地下層設有花卉準備室和隔音保齡球館。豪宅內還有一座配備天鵝絨窗簾、舞台燈光、階梯式座椅和放映室的劇院。廚房設有三個Gaggenau烤箱、兩個不鏽鋼水槽以及一部送菜電梯。

莊園擁有廣闊的戶外露台。（Realtors.com）

莊園的戶外景觀同樣令人驚豔，長達75呎的綠色大理石無邊際泳池可俯瞰整座城市，旁邊還有戶外廚房，內設兩個燒烤架、一個大型披薩爐和泳衣脫水機，廣闊的草坪、步道與花園，更增添自然之美。此外，莊園還有一棟兩層樓高的雙臥室旅館及一個獨立的客房公寓。

無邊際泳池俯瞰洛杉磯的天際線。（Realtors.com）

普利茨克夫婦是知名慈善家，這座莊園特別設計用於舉辦大型慈善募款活動，設有廣闊的地下停車場。房地產經紀Rayni Williams表示，該房產擁有整個城市最好的視野之一。代理公司Westside Estate Agency的經紀Stephen Shapiro指出，由於當前的建築法規限制，這樣的豪宅無法再被複製。「今天已經無法再建造這樣的房子了」，他說，「這是我見過最完美的住宅」。