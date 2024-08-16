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房貸利率微降 9月預測將降息

記者朱敏梓／洛杉磯報導
本周小額貸款利率。（佳信貸款／劉豔秋提供）
本周小額貸款利率。（佳信貸款／劉豔秋提供）

8月12日當周，房貸各期利率相較於上周微降，降幅约0.125%，30年期固定抵押貸款利率為6.125%。

自上周以來，抵押貸款利率持續下跌，平均利率降至15個多月以來的最低水準。專家分析認為，這一趨勢的主要原因有以下幾點：首先，7月聯準會會議結束後，美國勞工統計局發布了一份令人失望的就業報告，引發了市場對經濟衰退的擔憂，導致金融市場大幅波動，並進一步推動抵押貸款利率急劇下降。其次，在最新的就業報告發布後，10年期公債殖利率大幅下跌，這也對房貸利率的下滑產生了直接影響。專家預測，如果8月14日發布的7月通膨數據顯示物價漲幅放緩，這可能會進一步促使房貸利率下降。

至於未來是否會降息，許多專家認為9月降息幾乎是板上釘釘的事，在今年年底前可能還會有第二次降息。聯準會2024年在9月、11月及12月各有一次政策會議，由於聯準會通常傾向於避免在接近總統大選時調整利率，因此9月將是選舉日前最後一次削減預算的機會。專家指出，要促使聯準會降低利率，通膨和勞動市場的進一步疲軟需要取得持續進展。最新的就業報告可能會影響聯準會的前景預測，並在9月會議上促成進一步的降息措施。

殖利率 聯準會 降息

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