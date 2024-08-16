屋崙、柏克萊、桑尼維爾 登灣區購屋者眼中最糟糕城市

屋崙因財產犯罪率高等因素，被WalletHub評為，首次購屋者眼中最糟糕房地產市場的灣區城市之一。(本報檔案照片)

每個基本上只想要生存而工作、生活的人，都感受得到財務壓力帶來的緊迫感，然而犯罪、通貨膨脹和房價 等因素，使灣區 部分的城市成為美國首次購屋者眼中置產的最糟糕地點之一。根據WalletHub的分析，東灣的一個城市因生活品質急劇下降，而跌至首購族選擇的最後一名、另一個城市則是租客眼中的最後一名，而第三個城市因其極度無法負擔的住房價格，而在小型城市（人口少於15萬）中名列前茅。

WalletHub評估者考慮了三個關鍵指標來制定排名：1)房價可負擔性，2)房地產 市場，和3)生活品質。購房是一個重要的里程碑，許多位於灣區的人因為極端的情況而認為購屋是無法達成的事情，使得進入房地產市場變得困難和壓力重重。隨著舊金山出現「厄運循環」的報導、知名企業倒閉，以及如潮水般的犯罪似乎永無止境，灣區的城市似乎已變得不再吸引人且不足為奇。

以下是因各種不良元素，在首次購屋者眼中最糟糕房地產市場的灣區城市：

•屋崙(Oakland)：生活品質最差，且財產犯罪率最高。生活品質排名參考了就業市場、暴力和財產犯罪，而學校系統的質量則有二倍權重。

•柏克萊(Berkeley)：住房可負擔性最低，且在小型城市（人口少於15萬）中總排名最差。住房可負擔性排名是透過比較房價中位數與年家庭收入中位數進行計算。

•桑尼維爾(Sunnyvale)：租金與價格比率最差，比較租賃或擁有類似房產是否更便宜的經濟性；若該比率急劇上升，代表市場正處於房地產泡沫，是一個危險信號。