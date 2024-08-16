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歷史悠久、建築風格獨特 洛杉磯高地公園展多元文化魅力

記者啟鉻／洛杉磯報導
在Highland Park街區建於1897年建築Lummis House。（維基百科截圖）
在Highland Park街區建於1897年建築Lummis House。（維基百科截圖）

洛杉磯高地公園（Highland Park）是美西歷史悠久社區，成立時間在130多年前。這裡以多元文化背景、獨特建築風格以及富有魅力的藝術場景而聞名。

Highland Park社區位於洛市區東北部，成立於1880年代，是洛杉磯最早開通有軌電車社區之一，吸引許多富裕居民在這裡建造住宅。20世紀初，Highland Park成為美國工藝美術運動的重要地點。當地擁有很多保存完好的歷史建築，有西班牙殖民風格、維多利亞風格，還有工藝美術風格，是洛杉磯歷史文化地標，也是很多建築愛好者打卡的熱門地點。

這裡是洛杉磯藝術熱點街區，擁有許多畫廊、藝術工作室和音樂場地，定期舉辦各種文化活動，比如街頭藝術展和音樂節。社區兩條主要街路York Boulevard和Figueroa Street是商業區，兩邊有許多獨立書店、咖啡館、精品店和藝術空間。

據美國人口普查統計，當地居民約有6萬人，平均年齡30歲左右。居民人口結構多數是拉美移民，其次是非西班牙裔白人，亞裔占13%左右，還有非裔及其他族裔。近年來，當地居民人口有所減少。社區與Mount Washington、Cypress Park、Glassell Park和Eagle Rock等社區比鄰，共同組成了一個多元化且富有文化歷史的區域，吸引不少周邊居民和遊客。

雖然當地文化多元且歷史地標豐富，但隨著城市化投資項目開發，當地房價和生活成本也在上漲。雖然可以吸引許多年輕專業人士和創意藝術家進駐，但經濟生活的變遷對原來當地弱勢居民造成不小壓力，近年來，這裡也經常可以見到無家可歸者。

洛杉磯 人口普查 亞裔

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