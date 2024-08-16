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灣區房屋滯銷超30日成常態 阿拉米達、康曲柯士達縣年增幅最高

編譯組／綜合報導
掛牌30日以上尚未銷售的滯銷屋占比近期走高，在舊金山灣區成為新常態。圖為示意圖。（取自Pexels）
掛牌30日以上尚未銷售的滯銷屋占比近期走高，在舊金山灣區成為新常態。圖為示意圖。（取自Pexels）

許多潛在的購房者對於市場上滯銷超過30日的房屋會產生疑慮，但在灣區這將成為新常態。

根據房地產經紀公司Redfin的一份新報告，在阿拉米達縣、康曲柯士達縣、舊金山、聖馬刁縣和聖塔克拉拉縣，2024年6月約有53%的房源滯銷，該等房屋在市場上待售30日以上且仍未簽訂買賣契約，較去年6月增加了6.5%。全美範圍內，6月的滯銷房源比率為64.7%，較2023年高出近9%。

Redfin的高級經濟學家博卡里(Sheharyar Bokhari)表示，因為全美的房源庫存已經降到非常低的水平，尤其是去年，以致房價仍未下跌。然而，低庫存導致更多滯銷房源的情況，似乎與高需求和低供給的市場競爭理論相悖。

房地產專家表示，房屋賣家為了更高的預期需求，將其房產定價過高，超出了市場的承受能力。高價格加上高利率，意味著鉅額的貸款，因此，不願承擔更高付款壓力的購房者，使房屋庫存在市場上留置更長的時間，藉此希望賣家降低價格。不過，博卡里指出，如果需要，以疫情期間2%~3%的利率來換購新房，而新房的利率卻是7%或6.8%，賣家是沒有誘因這樣做的。

在灣區，阿拉米達縣和康曲柯士達縣的滯銷房源年增幅最高。阿縣近53%，較2023年6月增加7.6%；康縣則有近50%，增幅為7%。舊金山、屋崙和聖荷西滯銷房源的年增幅也是上升。舊金山的滯銷房源比率最高，為62.5%，較2023年6月上升2.1%；儘管屋崙的滯銷房源較少，為50.8%，但也較去年增加6.9%。

另一方面，聖馬刁縣和聖塔克拉拉縣的變化微乎其微。聖荷西的房地產經紀人夸奇(Mimi Quach)表示，以紅木城（Redwood City）為例，該地房地產市場「仍然非常火熱」，大多數房屋在兩周內售出。在聖馬刁縣和聖塔克拉拉縣等高收入地區，潛在買家通常有能力全額付款，可避免受貸款和利率的影響。

對於在康曲柯士達縣和東灣的房地產經紀人科達德（Alex Khodadad）來說，這些較長的「滯銷日數」相當正常，他認為只要房屋定價合理，通常可以在30到45日內售出，並指出，自疫情以來市場從未恢復正常，儘管賣家對較慢的成交速度感到焦慮、買家對高利率感到猶豫，但他們現在也已習慣。

科達德另外提到，找不到合適買家的賣家可能會決定將房產出租，以期保持一定的現金流。其他不想處理出租流程的賣家，則可能選擇將房屋撤下市場，並進行屋況改善後再重新上市。對那些絕對需要售出房屋的賣家－例如搬遷到其他州的人－可能會決定降價，承擔4萬到5萬元的損失；根據Redfin的報告，2024年5月約6%的房屋賣家降低了原始定價。

舊金山灣區滯銷屋占比變化。(編譯組／製表 )
舊金山灣區滯銷屋占比變化。(編譯組／製表 )

房地產 利率 舊金山

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