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華人買洛杉磯高地公園百年老宅 不足1000平方呎、競價近百萬

記者啟鉻／洛杉磯報導
華人在洛市Highland Park購買的獨立屋，房齡100年。（取自Redfin網頁)
華人在洛市Highland Park購買的獨立屋，房齡100年。（取自Redfin網頁)

南加一位華人地產經紀指出，一對華人夫婦日前在洛杉磯市號稱「最酷街區」的高地公園(Highland Park)購得一處百年老宅，居住面積不足1000平方呎，經多次競價至近百萬元才得手。華人夫婦表示，他們主要是看中房屋款式、地點和周邊環境。地產經紀表示，被譽為悠久歷史藝術街區的高地公園，目前平均房價在百萬元以上，而且仍有上漲空間。

華人地產經紀Nicole表示，該獨立屋位於Fallston街，室內面積不足1000平方呎，兩間臥室，一個衛浴間，一個停車位。建於1924年，如今正好100年了。這棟房屋在1994年曾以8萬4000元出售，八年後，又以18萬5000元交易，2021年4月時再次以87萬多元賣出。而華人夫婦購買時房價近90萬元，經過多次競價，最終加價7萬多元才購得。Nicole說，這棟獨立屋的價格近百萬元。詢問夫婦為什麼要決心拿下這棟住宅，他們表示主要看好這裡的環境和房屋款式，給人感覺小而美，寧靜舒適，富有歷史感。

住宅內部陳設。（取自Redfin網頁)
住宅內部陳設。（取自Redfin網頁)

住宅內部陳設。（取自Redfin網頁)
住宅內部陳設。（取自Redfin網頁)

Nicole說，這棟建於1924年的獨立屋，經檢查管路及電器設施都很正常。由於曾經整修過，所以房齡雖然有100歲了，但設施並不老舊。整個住宅地塊有2000平方呎。住宅坐北朝南，從前門進入是一個餐廳、客廳為一體的空間，自左側可進入廚房，中央是一個小走廊，及一個共享衛浴間，右側是一個家庭辦公室空間。再向裡走，並排兩間臥室，一間是主臥室，有步入式衣櫃，一間是次臥。由於室內空間較小，只有一個衛浴間。洗衣烘乾機設在廚房最裡面。但由於結構巧妙，並沒有顯得不方便。

住宅內部陳設。（取自Redfin網頁)
住宅內部陳設。（取自Redfin網頁)

根據Zillow地產資訊平台數據，洛杉磯高地公園平均房價目前超過104萬5000元，比較上一年上漲3.8%。7月末上市交易的中間價格是119萬7000多元。此外，根據另一地產資訊平台Redfin的統計，當地房屋掛牌上市，大約一個月就可售出，6月有68套住宅交易，高於上一年同期。Redfin在評價高地公園的房市時說，非常有競爭力。許多上市房屋會接到不少報價，平均來說，最終房屋售價比掛牌價格高出8%。地點非常好的住房最終售價高出要價約19%。

南加州資深地產投資人Amy Lin表示，洛杉磯高地公園是歷史悠久社區，以獨立屋為主，有許多西班牙風格及獨特藝術風格的建築，顯示多元文化特徵。在過去十餘年裡房價增值迅速。而且隨著該區逐步更新和一些街區投資重建，許多房齡較老的住宅經過翻新，房價也隨之上漲。這裡對於早期進入市場的買家來說是比較合適投資機會，但對新買家來說需要較高的進入成本。她也指出，這裡對於喜歡多元文化藝術氛圍的年輕族群，很具有吸引力。

華人 房價 投資

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