「比佛利山一號」奢華度假村 迎接2028洛城奧運

該建案被稱為美國目前最昂貴的度假村開發項目之一。（取自One Beverly Hills官網）

在2028年洛杉磯 奧運會來臨之前，南加州 將迎來一批新酒店的落成，其中最為奢華的當屬「比佛利山 一號」（One Beverly Hills）。這個原計畫耗資20億元開發的度假村項目再次升級，開發商正在為該項目尋求52億5000萬元新融資。

「比佛利山一號」度假村計畫是一片集合物業，由威爾希爾大道（Wilshire Blvd）和聖塔蒙尼卡大道（Santa Monica Blvd）、比佛利山希爾頓酒店和洛杉磯鄉村俱樂部組成，占地約17.5英畝，建設規畫包括新建多座中高層建築，以及對現有酒店和周邊環境的升級改造。建案主體所在地曾經是Robinsons-May百貨公司。

「比佛利山一號」已於今年2月動工。（取自One Beverly Hills官網） 度假村擁有10英畝的開放空間和大面積花園。（取自One Beverly Hills官網）

比佛利山市議會於2021年批准該建案，最初計畫耗資20億元，建成後將成為該市最高的建築。作為批准的條件，除了創造新的稅收收入外，開發商還需要向比佛利山支付約1億元的公共福利費。該建案由Alagem Capital Group和Cain International合資開發。

「比佛利山一號」今年2月動工，根據項目施工管理報告，預計於2027年完工。據彭博報導，項目開發商目前正在向銀行、私人債務基金、保險公司和其他機構，尋求52億5000萬元、為期五到七年的浮動利率貸款。該建案被稱為美國目前最昂貴的度假村開發項目之一。

據該建案設計公司Foster + Partners介紹，度假村擁有10英畝的開放空間和位於中心位置的大面積花園。花園將成為一個可持續綠洲，景觀設計師精心挑選200多種加州本土植物和樹木，包括棕櫚樹、橡樹、懸鈴木和多肉植物；其中4英畝專門供居民、俱樂部會員和酒店客人使用，其餘4.5英畝將向公眾開放。

總體規畫將連接現有的比佛利山希爾頓和華爾道夫酒店，將這片區域整合成統一的場地。希爾頓酒店也會被修復和升級。總體規畫中還增加了新建築：一家擁有78間全套型客房的豪華安縵（Aman）酒店、橫跨兩座塔樓的安縵旗下公寓，以及一個占地10萬平方呎的安縵私人俱樂部。

行人和自行車通道也將獲得改造，讓人流與整個場地融合。威爾希爾大道將升級為一個「綠色門廊」，層疊的樓梯將鼓勵行人探索花園或附近的精選商店和餐廳。花園沿街穿過，將車流與自然分開，同時提供通往酒店和主要林蔭大道的通道。