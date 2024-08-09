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橙縣新港灘8868平方呎豪宅 一降再降、3000萬元售出

記者啟鉻／橙縣報導

美國奢侈女裝品牌公司聖約翰針織公司（St. John Knits）前高管格瑞（Mike Gray），最近以3000萬元出售其位於南加橙縣新港灘Lido Isle島上的的現代海濱風格房產，價格比最初要價4750萬元低了近37%。買家是總部位於河濱縣科洛那市（Corona）LDI機械公司所有者兼執行長斯密斯（Lloyd Smith ）。

這座占地8868平方呎的豪華物業橫跨3.5個地塊，是新港灘市不再獲准開發的地方，距離水邊105呎。室內有四間臥室、六間浴室，還有從地板到天花板的玻璃牆，可滑動開放，將生活空間直接延伸到室外，是典型的加州風格。

房產記錄顯示，格瑞和妻子Lori於2017年以1255萬美元買下這座房產。經過大規模翻新和升級，他們於2022年4月將房屋上市出售。於2024年4月將要價下調至3975萬美元。最終在7月初完成交易。

根據PropertyShark.com上的授予契約，買家是LDI機械公司，這是一家總部位於科洛那市由家族經營的機械承包公司，該公司所有者兼執行長是斯密斯。斯密斯目前正在出售位於該島另一側的一座4000平方呎的海濱住宅，售價為2250萬美元。這座物業距離新購買的住宅步行可達，新住宅坐落在一扇手工雕刻的大門後，門上描繪了飛翔的海鳥，打開後是一條綠意蔥蔥的小道。

雙重入口門後是一個開放式生活空間，結合了起居室、餐廳和廚房，特色包括定製的櫥櫃、頂級電器和帶吧台座椅的大型法國石灰石島台。此外，還有一個隱藏的全功能餐飲廚房。

二樓是主臥套房，通向一個俯瞰海港的陽台，擁有一個休息區、兩個步入式衣櫥和帶天窗的拱形天花板，天窗照亮了設有懸吊吊床浴缸和步入式淋浴間的水療浴室。此外，還有一間家庭辦公室和健身中心，麂皮和絲綢牆面、設計師燈具、手工打造的河石和波浪形瓷磚天花板，為住宅增添了奢華的氣息。

一樓環繞式西班牙著名品牌Porcelanosa瓷磚露台包括火元素和無邊泳池。娛樂小屋設有戶外廚房、起居室和地暖。小屋上方是一間一臥一浴的客房，設有起居室和廚房。

鄰近水畔的一個私人碼頭可容納60呎、40呎和兩艘28呎的船隻，也可以重新配置以容納一艘100呎的遊艇。車庫可停放六輛車。

格瑞曾在聖約翰針織公司工作，該公司是他已故父親於1962年創立的奢侈女裝品牌，公司以高品質的針織服裝而聞名，產品主要針對高端市場，提供精緻的女性時裝。

LDI機械公司（LDI Mechanical Inc.）成立於1980年代，是一家專業機械承包公司，總部位於河濱縣科洛那市。這家公司以提供高品質的機械系統安裝和維護服務而在業界著稱，服務範圍涵蓋多種商業和住宅建築項目。承接的大型項目包括辦公樓、醫院、學校、工業設施和高端住宅等多種住宅類型。

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