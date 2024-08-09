聖伯納汀諾「綠洲」商業開發案 將帶動當地經濟

聖伯納汀諾縣一項被稱為地區「綠洲」的商業中心開發案圖示。（聖伯納汀諾縣府提供）

聖伯納汀諾縣政委員會日前通過一項商業中心開發案。這項被稱為地區「綠洲」（Oasis）的開發案鄰近15號公路，完成後將對地區經濟產生積極影響。不過，也有居民認為，開發案會導致交通堵塞。

縣政委員會通過這項開發案，是該縣長期計畫的一部分，醞釀時間至少有20年。2023年1月開始對該開發案加以補充，還有舉辦社區公聽以及可行性分析研究，最終得以獲得通過。

該商業中心開發案被譽為聖伯納汀諾縣的一塊「綠洲」，面積超過32畝，位於15號公路在Glen Helen Parkway出口以及Glen Helen Regional Park西南部之間的部分，包括一棟130個房間的酒店、購物中心、商業及零售空間、便利店和加油站、堂食餐廳，以及有得來速服務的連鎖餐廳，健身房，縣警局及消防局也會建在這個廣場內。

縣府土地使用服務部門的主管Mark Wardlaw表示，希望這項商業中心開發案能夠對促進地區經濟活動產生積極影響。還有商界人士認為，賭城拉斯維加斯至南加州 的美國第一條高鐵已經開始動工，高鐵線路在15號公路中間隔離帶，全部完成後，也會對商業中心建案影響地區經濟有加持作用。

商業中心開發案附近社區成員也對該項目表達看法。一部分認為這是當地急需項目。業者柏巴延（Kevin Bibayan）表示，商業中心可以提供當地居民所需零售商品及服務方面的更廣泛選擇。這個Glen Helen/ Devore地區及當地居民需要這些服務。

當地社區也有部分華裔 居民長期在此居住。華裔張衍（Yan Zhang，譯音）說︰「我自2016年就在當地社區定居，附近一直以來沒有太多商業發展，令人感到很不方便。很需要一個駕車15分鐘就可到達的商業購物中心，其中服務有副食品超市、銀行、理髮店以及其它生活必備服務等。」

也有部分居民對社區附近建設商業中心開發案提出質疑，包括：這項建案是否對社區具有真正價值，比如社區所需購物選擇，以及15號公路及當地街路能否適應商業中心完成後導致的交通車流增多困擾。

居民Susan Ward是其中一名反對者，她表示，商業中心開發對寧靜社區會造成負面影響；由於疏散道路有限，一旦發生災害，居民即時撤離將面臨困難，可能造成致命結果。此外，每日車流量的增加，社區難以負荷。而且建案施工要平整山丘，有害環境。