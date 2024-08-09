高價房屋出售多 灣區房價年漲6%、中位數升至140萬

富裕買家在6月主導房地產市場，灣區九縣房屋售價中位數在6月上升至140萬元，較去年同期高出6%。(取自pexels)

富裕買家在6月主導了房地產 市場，灣區 九縣房屋售價中位數在6月上升至140萬元，較去年同期高出6%。加州房地產協會(California Association of Realtors)的高級經濟學家韋(Oscar Wei)表示，房價中位數之所以上漲，是因為銷出較多的高價區域房屋。

阿拉米達的獨立屋住宅售價中位數為137萬元，舊金山為165萬元，聖馬刁為211萬元，聖塔克拉拉為196萬元，而康曲柯士達則為90.3萬元；除康曲柯士達外，其他四縣均比去年同月上漲。

根據房地產經紀公司指南針（Compass）的最新報告，高價房屋的銷售增長超過整體市場。在聖馬刁縣，房屋銷量年增11.5%，而售價超過500萬元的房屋則增加 29%；同樣地，在聖塔克拉拉縣，整體銷售從2023年增長了18.5%，而售價超過500萬元的房屋銷量增長了63%。

根據Intero房地產經紀人川彭特(Hadrien Trempont)的說法，當金融市場表現良好時，人們會提取該市場資金並投入房地產，標普500指數(S&P 500)在上半年上漲近15%，而以科技股為主的納斯達克指數(Nasdaq)上漲18%。

與此同時，只能支付較低首付款、並購買低價房產的買家，則可能受利率 更大的影響。根據房利美(Freddie Mac)的數據，在5月的第1周，30年期抵押貸款利率達到六個月以來的最高點：7.22%，現在利率則回落至6.78%。

即使僅差異幾個百分點，也可能使每月還款金額增加幾百元。在灣區，若以20%的首付款購買房價中位數的房屋，在5月初購買的話，每月還款金額為7,618元；若是現在購買，則為7,287元。

在過去一年中，高利率也影響灣區的房源供應，由於許多買家在疫情期間以創紀錄的低利率購買房屋或再融資，因此現在並沒有太大的動力出售房屋。但根據房地產協會的數據，在6月灣區九縣新上市的房源數量比去年增加7.7%。阿拉米達縣的新上市房屋增長最多，達到21%，其次是聖塔克拉拉縣，增長15%。