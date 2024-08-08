小班和翹臀珍真要離婚？在洛已購入2000萬單身豪宅

莊園佔地近三分之二英畝。(房產代理公司The Agency）

美國拉丁天后珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）和班艾佛列克 (Ben Affleck) 婚變傳聞甚囂塵上，不久之前兩人位於比佛利山（Beverly Hills）的豪宅以6800萬的價格掛牌出售。近日班艾佛列克在洛杉磯知名的富人社區購買了一處馬術莊園，該莊園由著名建築師Cliff May打造，房屋緊鄰另一位好萊塢 傳奇人物、影后黛安基頓(Diane Keaton)的住所。

Sullivan Canyon社區位於布倫塢（Brentwood）和Pacific Palisades交界處。根據房產交易記錄，班艾佛列克為這個新莊園支付了2050萬元，賣家是媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）的侄子David Calvert-Jones。 Zillow數據顯示，David Calvert-Jones於去年10月首次將該房屋掛牌出售，要價 2150萬元。此前，這個莊園由好萊塢女演員和活動家Maxine Cooper及其獲得奧斯卡提名的製片人兼編劇丈夫Sy Gomberg擁有了近50年。

該房產帶有一個馬廄。(房產代理公司The Agency） 該莊園最初由著名建築師Cliff May於1940年代初設計建造。(房產代理公司The Agency）

這個馬術莊園最初由著名建築師Cliff May於1940年代初設計建造，Cliff May的名字可以說是加州 牧場風格住宅的代名詞。在Calvert-Jones夫婦擁有該住宅的期間，他們與建築師Steve Giannetti和室內設計師Kelly Harmon合作進行了大規模翻新和擴建，包括一棟擁有大約6200平方呎分層生活空間的5臥5衛房屋。

這個莊園位於Riviera Ranch開發區的盡頭，佔地近三分之二英畝，被稱為「發現的天堂」。它的特色包括一個壁爐區域，兼作放映室的起居區，以及一個可以通過木製推拉門進入的正式餐廳。此外，住宅還有一個裝有頂級不鏽鋼設備和玻璃早餐角的美食廚房、一個家庭房、一個私人辦公室以及一個擁有壁爐休息區和豪華浴室的主臥套房，浴室內設有雙梳妝台、內置浸泡浴缸和獨立淋浴間。