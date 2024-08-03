加州學區 將為教師建可負擔住房 目標230萬套

加州教育廳長瑟蒙德宣布，計畫在加州學區擁有的土地上、為教師興建數百萬個新可負擔住房單位。(取自加州教育廳臉書)

加州 教育廳長瑟蒙德(Tony Thurmond)日前宣布計畫，將在加州學區 擁有的剩餘土地上，為教師興建多達230萬個嶄新的可負擔住房單位。

瑟蒙德說明，目標是向在工作地點無法負擔當地住房費用的教師與教職人員、提供價格合理的住房單位，以解決教師短缺與可負擔房屋短少問題。

洛杉磯 聯合學區是加州少數幾個成功為教育工作者建造可負擔房屋的學區之一。其在三個開發項目中、提供185個住房單位，現在正在審查未來房屋項目的八個可能地點。學委梅爾文(Nick Melvoin)表示，運用所擁有土地並解決面臨住房需求，提供工作者可負擔房屋，無庸置疑。

瑟蒙德同意梅爾文的看法，並期望這個模式擴大規模，並且發展到整個加州。他指出，當局正在制定協助提高教育工作者薪資的策略。然而，建設可負擔住房可幫助學區解決教職員短缺問題，則是解決住房危機、教育人員短缺，並最終推動學生成功資源的關鍵解決方案。

柏克萊加大一項研究發現，加州當地教育機構擁有約7萬5000畝的未充分利用土地、可用於開發，滿足瑟蒙德提出建造230萬個可負擔住房單位的目標。剩餘土地很大部分是因為公校入學率降低、導致建築物與學校關閉。

洛杉磯聯合學區2008年啟動「工作力住房計畫」(Workforce Housing Initiative)，並於2015-2018年間完成三棟建築。前學區總監伯納(Austin Beutner)2021年宣布一項建造2000個可負擔房屋計畫，但因疫情、官僚主義及總監更換等因素而未如期進行。

先前，包括洛杉磯聯合學區在內等學區，也面臨教師因為薪資未達低收入標準、沒有資格申請可負擔住房，卻也無法負擔學校附近租金。目前，州薪資門檻已改變，允許中等收入例如教師，有資格獲得相關稅務減免。

瑟蒙德全力支持在全加州開展可負擔住房計畫，計畫召集教育界領袖與開發商，將於14日召開住房高峰會，啟動新住房建設計畫。