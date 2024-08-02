7月底房貸利率微降 近期降息可能性小

小額貸款買房利息參考。（佳信貸款／劉豔秋提供）

7月29日當周，房貸各期利率 相較於上周微降，30年期固定抵押貸款 利率為6.500%。

HousingWire首席分析師Logan Mohtashami指出，美國勞工統計局30日發布的職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）報告顯示，勞動力市場降溫情況相對較小。全國職位空缺數量從5月的823萬下降到6月的初步估計818萬。完整的7月份就業報告預計將於周五發布。上月報告顯示，美國新增了20萬6000個職位，低於5月份的27萬2000個。較高的利率似乎正在使經濟降溫，失業率在截至2024年6月的一年內從3.6%上升到4.1%，而年化通膨率則下降至3%，超出預期。

同時，大多數分析師預計聯準會 將保持基準利率在5.25%到5.5%範圍內不變。根據芝加哥商品交易所集團（CME Group）的FedWatch工具，市場認為利率將維持不變的概率已接近96%。大多數分析師認為，聯準會將在9月的會議上降息。不過專家表示，抵押貸款利率的下降幅度可能並不會如許多潛在房屋購買者所期許的那樣大。

William Raveis Mortgage區域副總裁Melissa Cohn表示，聯準會首次降息可能對抵押貸款利率沒有影響或影響很小。她認為，如果聯準會在2025年之前繼續降息，且經濟仍處於較低水平，通膨接近2%，那麼未來18個月內利率可能會下降1%至1.5%，但這一切都建立在通膨維低位的基礎之上。