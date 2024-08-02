購買房屋保險 建議選較高免賠額

購買房屋保險時，除了承保範圍以外，還有保障金額、免賠額等許多其他項目也需要納入考量。示意圖。(取自pexels)

購買房屋保險 時，除了承保範圍以外，仍有許多項目需要納入考量，以決策整份保單；謹提供以下注意事項供參考：

保障金額：

您可以為您的房屋購買不同級別的保障。降低保障級別通常所支付年保費 較低，但也意味著意外發生時，可能無法獲得足夠的保險金來涵蓋替換整棟房屋的成本。若有抵押貸款的需求，需另外確保貸款機構是否要求為房屋購買足夠涵蓋全額替換成本的保險。替換房屋的確切成本可能會因通貨膨脹和建築成本而每年有所變化，建議與保險經紀人討論擴展替換為成本保障或「通貨膨脹保障」，如此將自動根據通貨膨脹更新保險金額。

免賠額：

如同健康保險，房屋保險公司只會支付超過免賠額的部分。專家建議選擇較高的免賠額，以避免提交多次小額索賠，因為這可能導致未來無法續保。

指定風險保單：

請向保險經紀人確認保單涵蓋及不涵蓋的項目；例如：如果有加入FAIR計畫，基本保險範圍僅涵蓋因火災、煙霧和雷電造成的損害，因此，考慮購買不同條件的保單即有其必要性，以涵蓋水災等其他索賠。保險公司通常也不把地震損害納入保險範圍；要有這方面的保障，需要另外簽署私人市場的地震保險保單、或透過加州 地震局獲得的保單。該等額外用於涵蓋特定類型的保險索賠，通常被稱為指定風險保單。

除了風險之外，所有因素－保障金額、免賠額以及任何附加保單－均會影響房屋保險成本。

在加州，屋主每年支付的保險費從不到1000元到超過1萬元不等，這很大程度上可能取決於所居住的地區。另外，專家表示，保費差異的部分原因，也取決於發生自然災害導致失去房屋的風險，以及替換房屋的成本。其他影響房屋保險成本因素，還包括房屋年齡、屋主是否已採取措施降低野火風險。

雖然保險費用對許多加州人來說可能相當高，特別是考量到野火風險、通貨膨脹與高物業重置成本(high replacement costs)，導致保費費率上漲，但加州屋主長期以來支付的保費，其實低於其他容易受到自然災害影響的州；加州屋主平均支付1403元、略低於全國平均1411元。