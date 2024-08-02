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西柯汶那市新社區開發案吸睛 城市聯排屋65萬起跳

記者啟鉻／洛杉磯報導
位於西柯汶那市一處主要以城市聯排屋為主的新建案，其內部餐廳區、起居間及臥室的配置設計。（取自房源網）
位於西柯汶那市一處主要以城市聯排屋為主的新建案，其內部餐廳區、起居間及臥室的配置設計。（取自房源網）

南加極富發展潛質的西柯汶那市（West Covina）正在市區東部開發一個新居民區，主要以城市聯排屋為主，目前部分項目已經完成，正在準備興建規畫的Residence1-4 Plan住房。價格在65萬至70萬元左右。據悉，這是市府對社區住宅總體規畫一部分。

位於西柯汶那市一處主要以城市聯排屋為主的新建案，其內部餐廳區、起居間及臥室的配置...
位於西柯汶那市一處主要以城市聯排屋為主的新建案，其內部餐廳區、起居間及臥室的配置設計。（取自房源網）

據房源網提供資訊，該聯排屋建案由建商Meritage Homes開發。作為在市區West Cameron街上的社區開發項目之一，這裡的聯排屋共有四款房型，價格自65萬1000元至76萬元。由於建案提供太陽能板，社區靠近交通要道，及周邊購物休閒設施，因此建案很吸睛。

價格65萬1000元的三層城市聯排屋，擁有2居室2.5衛浴間，2車位車庫，面積1216平方呎。從目前市場上的各款房型面積來看，這樣的面積屬於小戶型了，比較適合年輕夫婦及少數子女居住。從室內布局來看，一樓以車庫為主，還有一個小型儲藏間，也為放置垃圾桶留下空間。二樓是客廳、餐廳和廚房的集合空間，中間有一個廚房島。並有一個公共衛生間。此外，還設了一個露台，可以觀看外邊風景。三樓有兩間臥室，一間是帶有獨立衛浴設施的主臥室，並有一個陽台。還有一間次臥室，沒有獨立衛浴。三樓還有一個衛浴間，未設在次臥間內。這款房型並未特意固定洗衣烘乾間位置，建商依照購房者要求會採取客製化。

位於西柯汶那市一處主要以城市聯排屋為主的新建案，其內部餐廳區、起居間及臥室的配置...
位於西柯汶那市一處主要以城市聯排屋為主的新建案，其內部餐廳區、起居間及臥室的配置設計。（取自房源網）

另一款價格最高的三層聯排屋價格76萬元，3居室3.5衛浴間，2車位車庫，面積1791平方呎。從室內結構看，一樓面積包括車庫、一間長輩屋及一間衛浴間組成，長輩屋並沒有專門設立衛浴間，所以一樓衛浴間既可以提供長輩屋居者使用，也可以其他家庭成員共用。二樓餐廳廚房客廳集合空間更大，中間是廚房台島，並有一個露台可以觀景。三樓就是起居區了，有一間帶有獨立衛浴及步入式衣帽間的主臥室，還有一間次臥，也有自己的獨立衛浴設施。三樓其它設施是洗衣烘乾間。

該建案靠近西柯汶那購物廣場Plaza West Covina，以及滑板公園，還有休閒公園，屬於西柯汶那聯合學區，附近有一所小學Orangewood ES。建議有意購房者最好到當地學區確認，自己購房地點屬於哪個學區。由於社區距離10號公路比較近，所以出行到洛杉磯及內陸都比較方便。聯絡建案了解詳細內容，可致電888-341-8635。

學區 南加 洛杉磯

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