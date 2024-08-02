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橙縣鹿谷498戶公寓建案 居民憂阻山火疏散

編譯組／綜合報導
建商承諾，新建案將會改善鄰近的103英畝鹿谷公園保護區(Deer Canyon Park Preserve)，與野生動物的棲地等。（取自Google Map）
建商承諾，新建案將會改善鄰近的103英畝鹿谷公園保護區(Deer Canyon Park Preserve)，與野生動物的棲地等。（取自Google Map）

橙縣安那罕山（Anaheim Hills）的鹿谷（Deer Canyon）北端，鄰近91 Freeway處，建商正計畫在此興建498個單位的出租公寓，但是經過幾年的討論仍然無法說服居民，因為他們認為大型公寓將會導致山火發生時的疏散時間更久，「如果只建獨棟屋，我們就不會反對了」。

公眾在8月19日之前都可遞交意見書，信箱為[email protected]，收件人為市府規劃官Nick Taylor。建商SALT Development將在8月3日、8月19日與9月6日舉行公開說明，並開放私人擁有的76英畝基地。建商表示，開發案Hill Preserve Project只會利用43英畝，其他將留做防火帶與野生動物的活動區。

498戶的主建築月租開價由2400元至1萬6000元 ，六間獨棟屋則分布在休閒空間與停車場周邊。基地還將包括屋頂泳池、保齡球道、寄物間與休憩區，離Anaheim Hills Festival購物中心也不遠。建商的總經理Brian Hobbs強調，建物不會蓋在鹿谷的稜線上，而是利用西北角的空地。

建案的環境影響評估仍在進行，公聽會預定秋季舉行。不過當地已被森林防火部（Cal Fire）列為火災風險極高區域，為建案所進行的評估發現，在最糟狀況下，新建物將使疏散時間由186分鐘增加至210分鐘。居民反對的主因也在於，其中的Dan Scanlon表示，如果只是像原本建物都是獨棟屋，居民不會反對，大家不是反對SALT Development，而是反對他們的開發方式。

SALT Development目前的承諾是，將會改善鄰近的103英畝「Deer Canyon Park Preserve」，與野生動物的棲地，與道路、馬道、步道，也會增加數十個消防栓，並劃出防火帶以便消防員對抗野火。

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