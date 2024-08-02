巴洛阿圖每平方呎房價1761元 全美最貴

根據Redfin數據，今年5月，矽谷的巴洛阿圖房屋每平方呎的中位數價格1761元，為全美最高。(取自Redfin)

舊金山紀事報報導，根據Redfin數據，今年5月加州 房產的每平呎中位數價格是524元，但矽谷 的巴洛阿圖（Palo Alto）達到1761元，高出三倍多，在「至少有50筆房屋銷售」的美國城市中，這是最高的價格。

第二高的價格是橙縣新港灘的房屋，每平方呎的中位數價格為1387美元。一般來說，在加州城市中，在售房屋單價都是昂貴的，比全美其他地方高。唯一一個進入前十的非加州地點是紐約的曼哈頓，每平方呎1346美元。Redfin的數據僅包括房屋面積，不包括總房產大小。

指南針（Compass）房地產經紀人陶尼（Adam Touni）表示，根據Redfin數據，巴洛阿圖的房屋往往比其他矽谷城市的房屋小，地塊面積也較小。這在疫情之前不那麼重要，因為吸引買家的原因是這個城市的市中心。

巴洛阿圖的房屋往往比其他城市的房屋小，地塊面積也較小。這在疫情之前不那麼重要，但現在因遠距工作，家庭的辦公空間及大庭院受到重視。(取自Redfin)

但是，當疫情開始，企業開始遠程工作時，家庭的辦公室空間和大庭院的吸引力大大提高。蘇富比（Sotheby）國際房地產經紀人金（John Young）指出，巴洛阿圖的房屋仍然賣得很快，但潛在買家現在正考慮像阿賽頓（Atherton）或波度拉谷（Portola Valley）這樣的城市。金解釋，在疫情期間、利率 低時期，在巴洛阿圖一棟400萬元的房屋，通常會看出12個出價；但現在，當利率高達7%時，可能只會看到一個出價。

儘管如此，陶尼表示，越來越多的買家已開始習慣這些高利率，導致巴洛阿圖和其他矽谷城市的房屋價值再次上升。根據房地產網站Zillow的數據，2024年6月，典型的巴洛阿圖房價約為348萬元，高於2023年6月的324萬元和2019年6月的286萬元。

陶尼認為，巴洛阿圖在售住房的低庫存可能會讓價格繼續上升；因為許多屋主對於在當前的抵押貸款利率下將房屋上市出售持謹慎態度（金手銬效應），而且大多數新建房屋只租不售。

根據加州財政廳（Department of Finance）的數據，巴洛阿圖被在地官員描述為「負擔得起住房生產的領導者」，近十來已建造約1000棟房屋。但加州州住房機構表示，巴洛阿圖需要在2023年至2031年間建造6086棟房屋。

像大多數加州城市一樣，巴洛阿圖遠未達到其可負擔房的建造目標。根據加州住房和社區發展局（Department of Housing and Community Development）的數據，2015年至2023年間，巴洛阿圖應建造1100個「非常低收入」和「低收入」住房單位，但實際只建造了200個。住房倡導者認為，巴洛阿圖缺乏可負擔住房，使得灣區的非裔、拉丁裔和美洲原住民低更難在該城市居住。