橙縣聖塔安那豪華公寓Rafferty 月租最高達6550元

拉佛蒂（Rafferty）豪華公寓大樓開放出租，最高月租達6550元。（liverafferty.com）

橙縣 紀事報報導，橙縣一些知名酒店、豪華公寓正進行翻新、出租。位於聖塔安那，由Toll Brothers Apartment Living開發的拉佛蒂（Rafferty）豪華公寓開放出租，從Studio到兩房共218個單位，月租從2426元至6550元。該豪華公寓由MVE+Partners設計，位於以美食和藝術社區聞名的第四街（4th street）商業中心。

Toll Brothers Apartment Living西部地區總經理麥坎（Michael McCann）表示，拉佛蒂位於聖塔安那心臟地帶，對希望融入市中心的居民來說是理想選擇。該市即將完成耗資5億元，全程四哩的電車系統，最初承諾於2021年前完成，如今推遲至2025年。

豪華公寓配備家庭智能設備，如無鑰匙進入和智慧恆溫等，單位配備現代平面廚房櫥櫃、石英檯面。公共空間設施則有帶有躺椅的泳池、室內外健身房、休息室、酒吧、空中酒廊，擁有美景的屋頂露台、燒烤爐等。民眾可上liverafferty.com。

拉佛蒂（Rafferty）豪華公寓大樓開放出租，最高月租達6550元。（liverafferty.com）

拉佛蒂是橙縣今夏推出的第二座豪華公寓大樓。今年6月安那罕的Zia豪華公寓出租，月租從2582元至4886元不等。

之外，有40年歷史，鄰近安那罕會議中心（Convention Center）和迪士尼 （Disneyland），擁有1547間客房的安那罕希爾頓酒店（Hilton Anaheim），目前正進行耗資數百萬元的整修工程，預計明年春季完成。每間客房都將升級，進行全新改造，餐廳與酒吧也將進行品牌重整，並改善室外空間。

根據Newmark，距離聖塔安那MainPlace購物中心僅幾個街區，面積約9萬8907平方呎的一棟四層樓辦公大樓999 Town & Country，本月初以1790萬元價格，由電器承包商Hampton Tedder Electric收購。Newmark副總裁瓊斯（Paul Jones）表示，這筆交易凸顯橙縣地理位置優越性、多功能房產的需求。該建築佔地近三畝，出售時84%物業已出租，現有租戶包括AECOM和Intercare等。