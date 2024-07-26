我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登是否患帕金森氏症？白宮醫師罕見回應記者提問

川普：若伊朗暗殺我 盼美國讓它從地表消失

4層樓增至8層 金山外日落區將蓋當地最高公寓大樓

編譯組／綜合報導
3601 Lawton St.建設項目所在地附近的街景。(取自google地圖)
3601 Lawton St.建設項目所在地附近的街景。(取自google地圖)

舊金山位於外日落區的公寓複合體建設項目，新計畫擬將建物高度擴增一倍，該公寓大樓將成為以單戶住宅大道聞名的寧靜社區中最高的建物；位於3601 Lawton St.的建設項目已停滯近10年，其業主日前向市政府提交了新計畫，將該建設項目從原本的4層樓增至8層；該地點位於42nd Avenue的轉角，目前是加油站和汽車維修店，距離海洋海灘幾街區之遙，周圍主要是2層樓的住宅。

3601 Lawton St.建設項目的業主於2014年購買了該房產，後來獲准建設一個4層樓、共12個單位的公寓複合體，然而進展並不大；若新計畫獲准，該建物將達6萬9900平方呎，包括23個套房單位、16個二房單位、6個三房單位和1個單間公寓，並擁有28個地下停車位、50個自行車停放位和1個上人屋面。

不過附近社區的居民對此並不信服；住在該地點對面的李(Abraham Lee)表示他不相信建築會完工，另一位住在對面的張(Frank Zhang)強烈表達他不喜歡這樣的建物。西區居民諾爾(Michael Nohr)則表示對於該建設項目的建物高度是可接受的，然而外日落區只剩下3、4座加油站，他反而更擔心加油站會關閉營業；從Lincoln Way到Sloat Boulevard，19th Avenue上有8座加油站，在外日落區內有4座。

此建設項目是最早利用SB 423法案的項目之一，所以在政府批准速度上可能會比諾爾或張所希望的更快實現；SB 423法案由州參議員威善高(Scott Wiener)提出，於7月1日通過，旨在幫助住房項目更快通過市政府的批准程序，將該程序時間從約2年(全州最長)縮短到6個月。

3601 Lawton St.僅是多個外日落區正在進行中的建設項目之一；市政府在6月開展位於2550 Irving St.的90單位的項目，在1哩範圍內，另有3個建設項目也在進行中：位於1234 Great Highway的7層、200多個可負擔住房單位的項目；位於3945 Judah St.的5層、20單位的項目；以及位於1360 43rd Ave.的5層、134個單位的教師住房項目。

監察員恩加迪奧(Joel Engardio)指出，在外日落區確實需要更多住房，該建設項目可滿足每個人的需求；它設有三房或二房的空間，也提供了人們所需的可負擔住房單位和額外臥室。

加油站 舊金山 參議員

上一則

景氣復甦 「殭屍房貸」跟著甦醒 奪人房產

下一則

好康報您知／99大華超市（99 Ranch Market）

延伸閱讀

IG創始人金山立方體豪宅 鄰居嫌醜

IG創始人金山立方體豪宅 鄰居嫌醜
金山華裔警官去年加班費衝破45萬元

金山華裔警官去年加班費衝破45萬元
金山華埠社區會議 傾聽商家民眾心聲

金山華埠社區會議 傾聽商家民眾心聲
聯邦資金補貼 金山加快建造可負擔房

聯邦資金補貼 金山加快建造可負擔房
日落區居民 駕駛近百輛車抗議關閉海旁大道

日落區居民 駕駛近百輛車抗議關閉海旁大道
日落區居民駕百輛車遊行 抗議關閉海旁大道

日落區居民駕百輛車遊行 抗議關閉海旁大道

熱門新聞

一華女右腿和雙手沾滿鮮血，手持武士刀，在警員命令下，放下武器並投降。（Danielle Leivo）

洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降

2024-07-19 17:41
鄰居門前的安全監控拍到涉嫌男子。（Fox11）

洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊

2024-07-18 19:31
趙安於7月16日下午外出後失蹤。（本報檔案照）

南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到

2024-07-23 15:27
The Habit Burger Grill的Double Char漢堡被今日美國評選美國最佳速食漢堡第一名。（Habit Burger Grill官網）

全美最佳漢堡加州In-N-Out只能是第二 這家令人最垂涎

2024-07-22 20:21
李女士在西好萊塢就餐後，發現除了20%的默認服務費外，還有一項5%的附加費。（受訪者提供）

帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段

2024-07-24 14:13
蒙市失蹤女孩趙安全家福。（KTLA視頻截圖）

蒙市女孩失蹤前一日 與警對話視頻曝光

2024-07-23 20:14

超人氣

更多 >
從拜登演說看出健康端倪？醫生揭2警訊是帕金森氏症前兆

從拜登演說看出健康端倪？醫生揭2警訊是帕金森氏症前兆
中國軍機首次在阿拉斯加附近被美攔截

中國軍機首次在阿拉斯加附近被美攔截
高冷不是刻意裝出來的？ 許凱再演霸總 自爆「這樣揣摩角色」

高冷不是刻意裝出來的？ 許凱再演霸總 自爆「這樣揣摩角色」
31歲李現拒演高中生被讚「人間清醒」 網友想起「這些不清醒的人」…

31歲李現拒演高中生被讚「人間清醒」 網友想起「這些不清醒的人」…
梅鐸為政治立場改變遺產繼承 子女與父親對簿公堂

梅鐸為政治立場改變遺產繼承 子女與父親對簿公堂