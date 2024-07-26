4層樓增至8層 金山外日落區將蓋當地最高公寓大樓

3601 Lawton St.建設項目所在地附近的街景。(取自google地圖)

舊金山 位於外日落區的公寓複合體建設項目，新計畫擬將建物高度擴增一倍，該公寓大樓將成為以單戶住宅大道聞名的寧靜社區中最高的建物；位於3601 Lawton St.的建設項目已停滯近10年，其業主日前向市政府提交了新計畫，將該建設項目從原本的4層樓增至8層；該地點位於42nd Avenue的轉角，目前是加油站 和汽車維修店，距離海洋海灘幾街區之遙，周圍主要是2層樓的住宅。

3601 Lawton St.建設項目的業主於2014年購買了該房產，後來獲准建設一個4層樓、共12個單位的公寓複合體，然而進展並不大；若新計畫獲准，該建物將達6萬9900平方呎，包括23個套房單位、16個二房單位、6個三房單位和1個單間公寓，並擁有28個地下停車位、50個自行車停放位和1個上人屋面。

不過附近社區的居民對此並不信服；住在該地點對面的李(Abraham Lee)表示他不相信建築會完工，另一位住在對面的張(Frank Zhang)強烈表達他不喜歡這樣的建物。西區居民諾爾(Michael Nohr)則表示對於該建設項目的建物高度是可接受的，然而外日落區只剩下3、4座加油站，他反而更擔心加油站會關閉營業；從Lincoln Way到Sloat Boulevard，19th Avenue上有8座加油站，在外日落區內有4座。

此建設項目是最早利用SB 423法案的項目之一，所以在政府批准速度上可能會比諾爾或張所希望的更快實現；SB 423法案由州參議員 威善高(Scott Wiener)提出，於7月1日通過，旨在幫助住房項目更快通過市政府的批准程序，將該程序時間從約2年(全州最長)縮短到6個月。

3601 Lawton St.僅是多個外日落區正在進行中的建設項目之一；市政府在6月開展位於2550 Irving St.的90單位的項目，在1哩範圍內，另有3個建設項目也在進行中：位於1234 Great Highway的7層、200多個可負擔住房單位的項目；位於3945 Judah St.的5層、20單位的項目；以及位於1360 43rd Ave.的5層、134個單位的教師住房項目。

監察員恩加迪奧(Joel Engardio)指出，在外日落區確實需要更多住房，該建設項目可滿足每個人的需求；它設有三房或二房的空間，也提供了人們所需的可負擔住房單位和額外臥室。