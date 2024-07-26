北加薩拉度加第5版住房計畫獲批 市府已收到20建商申請

36--加州政府日前批准了位於北加灣區的薩拉度加市住房計畫。(取自pexels)

歷經多年的過程，州政府最終批准了位於北加灣區 的薩拉度加市住房計畫，該計畫概述了未來八年內在薩拉度加市建造的所有住房。薩拉度加市於3月向州住房和社區發展部(HCD)提交了第五版住房計畫草案，州政府於5月通知該市其住房計畫符合州法律之要求，惟希望薩拉度加市澄清該計畫允許對包含20%可負擔住房的開發進行「非自由裁量審查」，州政府並在7月8日最終批准該計畫。

薩拉度加市市議會在7月3日的會議上全體一致投票 通過上述澄清事項；市長趙燕(Yan Zhao)表示，州政府的批准反映了制定住房計畫所付出的努力，並衷心感謝所有參與計畫的人。

薩拉度加市市議會在3月批准住房計畫，自我認證其住房計畫實質上符合州法律。該市此前曾易受「建商補救措施」申請的影響-即開發商可在缺少經批准的住房計畫情況下，提出任何規模和高度的住房項目，只要這些提案包含20%的可負擔住房單位；住房計畫經州政府批准後，消除了這一風險。

根據薩拉度加市網站，該市已收到20個建商補救措施項目的初步申請，該等項目將產生約672個新住房單位，有助於滿足州政府要求薩拉度加市在其住房計畫中規畫的1712個住房單位的總數，開發商應在180天內提交正式申請；擬議的項目大小不一，從位於Mountain Winery地點的81間客房精品酒店和250個住房單位，到位於Saratoga-Sunnyvale Road附近13460 Saraview Drive的7個住房單位。

然而，社區成員反對在缺乏基礎設施、以支撐人口增加的地區出現過大建設項目；居民穆納馬拉(Sahas Munamala) 在3月的市議會表示，希望市議會能夠行使他們對當前建商補救措施項目的能力，順利通過該住房計畫，如此其他建築規畫者即不能隨意在google地圖上複製並黏貼一個矩形來建造125個住宅。一個擬議在薩拉度加市山坡上的25個住房單位建設項目，也引發了附近居民的安全疑慮，他們擔心更多的居民將導致已十分狹窄的道路出現堵塞。