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柯汶那新建案Zest 聯排屋47.5萬貼近工薪族

記者啟鉻／柯汶那報導
社區Zest住宅外部景觀。(官網截圖)
社區Zest住宅外部景觀。(官網截圖)

南加洛杉磯縣東部柯汶那市（Covina）近年諸多社區開發案中，位於市區中心地帶的活力（Zest）社區建案頗為搶眼。一方面類似的新建案在該市歷史上數量不多，再者其地點、價格優勢也對買家頗有誘惑力。該建案包含多種款式的聯排城市屋，價格很貼近工薪族群體。

該建案特點二層或三層建築，價格自47萬5400元起，面積至1827平方呎，有1至5間臥室，1.5至3.5個衛浴間，1至2車位車庫。房屋款式多樣，以Zest社區其中價位53萬多一點的住宅為例，面積935平方呎，擁有1間臥室，2個衛浴間，1個車位車庫。據建商介紹，樓下是車庫，樓上主層是客廳、廚房及多功能活動空間的設計，三樓是臥室套間，有獨立衛浴及步入式衣櫃，同一樓層還有洗衣烘乾間等。這種設計比較適合年輕夫婦居住。

另一房屋設計款式價位是65萬4400元，面積1493平方呎，三居三衛二車庫。據建商介紹，從車庫上樓就是主生活區，擁有寬敞大客廳，現代廚房和餐飲廳，站在私家露台上眺望遠山風景。美食廚房配有儲藏間以及中島烹飪區，有雙水槽，廚房還配置無框平面現代楓木櫥櫃。這一層還有主臥套房及兩個次臥，有套房浴室和步入式衣櫃，兩次臥也有各自衛浴間。

社區Zest住宅內部起居區設計。(官網截圖)
社區Zest住宅內部起居區設計。(官網截圖)

價位較高的款式是三個樓層，面積1661平方呎至1672平方呎，2至4個衛浴間，1至5個居室，2車位車庫，價格是68萬3400元。建商指出，對於這種款式住宅，提供更便利靈活選擇，每一層的布局由買家來選擇，比如將額外空間改成遊戲室、家庭辦公室、健身房或者還是咖啡吧台等。

社區Zest住宅卧室設計。(官網截圖)
社區Zest住宅卧室設計。(官網截圖)

Zest社區建案周邊靠近食品餐飲購物超市、學區、公園、醫療設施及健身場所，還有影院設施，在地理位置上具有很大優勢。由於地處市中心區域，交通也非常便利。對於亞裔移民來說，對傳統食材的需要或許在這裡居住就不太方便取得。相對於在洛杉磯居住十餘年的亞洲移民，或許更喜歡多元化的文化飲食元素以及居住環境。

社區Zest住宅內部廚房和餐飲廳配置。(官網截圖)
社區Zest住宅內部廚房和餐飲廳配置。(官網截圖)

洛杉磯 移民 亞裔

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