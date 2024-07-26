民宅改民宿 箭頭湖多居室房看好

內陸旅遊勝地箭頭湖房價對於投資者來說，後市看好。(取自房地產資訊平台Zillow)

南加州內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino）湖光山色的箭頭湖（Lake Arrowhead），近一年間平均房價 下降超過3%。而據房地產 資訊平台統計，箭頭湖多居室房屋價格不降反升。華人地產經紀袁立功認為，當地屬於度假勝地，多居室房屋改作民宿 出租後，可以容納更多家庭度假住宿，對於投資者來說市場行情看好。

內陸箭頭湖地區是聖伯納汀諾縣屬地，因相對於大熊湖（Big Bear Lake）而被別稱為小熊湖（Little Bear Lake）。作為聖伯納汀諾山脈中一個旅遊勝地，當地經濟幾乎完全依賴旅遊業，包括休閒度假的遊客和兼職旅遊業的居民，主要相關行業有房地產、住宿、餐飲、娛樂和零售。

據房地產資訊平台Zillow統計，箭頭湖近期平均房價58萬8100多元，一年間下降3.3%。數據顯示，自2016年12月房價從30萬2553元開始溫和爬升，到2020年7月為38萬7906元，然後房價急劇上漲，最高曾至68萬2144元。接著開始下滑，到了2024年5月，平均房價是58萬8172元。

雖然當地平均房價近一年間下降超過3%，但不同居室的房型價格下降幅度不同。據房地產市場平台Rocket Homes統計，2024年5月箭頭湖不同居室房價過去一年變化如下：一居室房屋下降20.1%，兩居室房屋下降7.9%，三居室房屋價格下降1%，而四居室房屋價格上漲了0.7%，五居室及以上房屋價格上漲了15%。

資深華裔地產經紀袁立功分析，箭頭湖經濟主要靠旅遊或度假支持，民宿出租是當地經濟的一個重要來源。一居室至三居室的這類房屋，無法接納更多家庭住宿，所以在市場上不被投資者看好。而四居室或五居室以上房屋，可以容納更多家庭租住，這也是這類住宅被投資者看好的原因，房價也會持續看漲。

根據Zillow統計，箭頭湖地區在2024年5月底，有353套房屋上市出售，中間交易房價是58萬4083元，而原要價是70萬5667元，在所交易房屋中低於要價的比率達71.4%。房市平台Redfin認為，該地房市目前沒有競爭力。

袁立功指出，箭頭湖房地產市場變化，與氣候異常導致的負面影響不大，主要還是旅遊市場驅動，當民宿業者青睞多居室大房子作為民宿出租時，業者更多出於收益考量。

不過，對於箭頭湖房地產市場，其它影響因素還有供需關係、經濟狀況、旅遊市場趨勢以及利率變動等，而且房產的狀況和保養情況也會影響市場價值，如果大量房屋沒有得到良好維護，也或導致房價下降。