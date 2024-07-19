房貸利率持續下降 創4個月來新低

本周小額貸款利率。（佳信貸款/劉豔秋提供）

7月15日當周，房貸各期利率繼續下降，30年期固定抵押貸款利率為6.500%，利率降至四個月以來的最低水準。近日，聯準會 主席鮑爾 在一次演講時釋放出信號，表示「通膨不一定要達到2%才能降息 」。

自7月2日起抵押貸款利率持續下跌，專家分析主要原因有：聯準會主席鮑爾表示，近期的通膨和就業數據可能有助於聯準會提早降息；6月就業報告顯示勞動市場趨緊；最新的消費者物價指數（CPI）顯示通膨降溫速度快於市場預期。

就在7月15日於華盛頓經濟俱樂部的一次演講中，鮑爾發表了一個令人驚訝的聲明，表示通膨不一定必須達到2%才能開始降息。這一言論與聯準會先前公開強調達到2%通膨目標的言論有重大差異。鮑爾解釋說，央行政策具有「長期且可變的滯後效應」，這可能會加快降息的進程。正是由於這些滯後效應，聯準會不會等到預期目標才行動。

鮑爾指出，最新的消費者物價指數報告顯示，通膨正逐漸向聯準會希望的方向發展，這讓聯準會對通膨回到2%水平更加有信心。鮑爾的這番言論是在一次私人活動中發表的，目前尚不清楚他或聯準會是否會在更正式的聲明中調整其關於降息的表態。聯準會下次會議定於7月底舉行，外界普遍預測，聯準會本次宣布降息的可能性仍然很小。