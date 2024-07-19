聖他克拉拉縣房產估值增速 3年來最慢

聖他克拉拉縣評估師辦公室的新報告顯示，該縣房產的估值在近期有所上升，但上漲速率是三年來最緩慢的。(取自pixabay)

聖他克拉拉縣評估師辦公室的一份新報告顯示，由於科技公司裁員及辦公室市場低迷，南灣地區的房產價值開始搖擺，聖克拉拉縣房產的估值在近期內有所上升，但上漲速率是三年來最緩慢的。該報告並表示，今年年度評估清單反映了該地區住宅和商業房地產 市場的複雜性和不可預測性。

聖他克拉拉縣在2024-2025財政年度的總評估價值為6968億元，較2023-2024財政年度6611.6億元增加了5.4%。土地利用諮詢公司Silicon Valley Synergy的首席執行官施特勒(Bob Staedler)表示，價值增加有助於增加地方政府的稅收收入。

該報告指出，聖他克拉拉縣商業房產和住宅房產的價值呈鮮明對比；住宅房產價值在2023年下降，但在2024年反彈，現在為全國最高，商業房產則產生波動，部分新建商業房產已停止建設。

聖他克拉拉縣的最新總評估價值達歷史最高水平，不過南灣地區房產年增長率5.4%卻是3年來最慢的；在2021-2022財政年度，聖他克拉拉縣截至2021年1月的評估值僅上升了4.6%，當時因為疫情造成的經濟問題，導致無數辦公樓、商業房產、零售場所和餐廳都關閉營運。現在聖他克拉拉縣房產估值增長速度放緩，可能與工作場所復甦不均衡、科技行業裁員以及科技公司對辦公空間需求減少有關。

在未來，若開發商選擇在聖荷西 市中心進行建設項目，商業和住宅房產價值可能會飆升。聖荷西市中心的高層住宅和Google 交通樞紐社區項目均可能大幅提升當地房產價值。

Google正在審視於聖荷西市中心西部、靠近迪里登(Diridon)火車站和SAP中心，以交通為導向的混合用途社區的建設時程表。Google考慮在別稱為「Downtown West」的交通樞紐社區進行住宅開發項目，其開發合作夥伴最近並與一位或多位聖荷西市政官員就該項目進行討論。Google交通樞紐社區建設項目所在地的開發，可能會推動並使附近地區的房產價值上升。

部分房產交易的結果顯示，某些辦公樓的商業房產價值已大幅下降；在2023年12月，位於303 Almaden Boulevard的一幢11層高的辦公樓以略低於2380萬元的價格被收購，但該價格較2017年前的價值低70%。

評估師辦公處的報告也指出，南灣各城市的房產價值變化差異很大；該等城市中估值上升最快的是山景城(Mountain View) 7.7%、聖他克拉拉(Santa Clara) 7.3%、桑尼維爾(Sunnyvale) 6.1%，均為住宅開發的熱點地區，而Google也在山景城的總部附近開設了一個大型校區。增值最緩慢的是密爾比達(Milpitas) 3.8%、洛斯蓋圖市(Los Gatos) 4.2%和庫比蒂諾市(Cupertino) 4.4%。

聖荷西的房產價值上升5%，雖落後整個南灣地區，但仍接近聖克拉拉縣的整體增幅。評估師辦公處在報告中指出，越來越多的辦公樓以低於評估值的價格售出。與前一年相比，本年度住宅交易量有所下降，但交易平均價值卻大幅上升，有助於推動住宅價值上升。