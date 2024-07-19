洛縣蒙地貝婁Metro Heights新社區豪華康斗 售價高達330萬

蒙地貝婁市新建社區Metro Heights豪華康斗建案外觀。（Redfin截圖）

洛杉磯 縣蒙地貝婁市（Montebello）近年開發的高檔社區大都會 岡（Metro Heights），是一個擁有住宅超過1200個單位的大型建案，其中一款豪華康斗售價高達330萬元。這項社區建案由於存在一些爭議，因此拖延長達近30年才成為現實。

大都會岡社區開發案於六年前由市議會批准，施工地點周邊有林肯路、蒙地貝婁街以及聖蓋博大道，是市區的一塊高地。當初該建案曾遭到反對者嗆聲，認為距離油井太近，對居民健康不利，同時該建案也造成交通問題。但後來市議會還是投票批准這個項目。雖然有一個民間團體起訴試圖阻止開發，但在法院被判敗訴，最終這個建案開始成真。

蒙地貝婁市新建社區Metro Heights豪華康斗建案內部配置。（Redfin截圖）

根據建商之一的Toll Brothers公司表示，開發的住宅項目由二層、三層和四層建築組成，單位面積從1400平方呎到2900平方呎不等，社區還有休閒空間，以及一條多用途步道。

蒙地貝婁市新建社區Metro Heights豪華康斗建案內部配置。（Redfin截圖）

在大都會崗社區的Westridge部分，開發了豪華康斗，建商就是Toll Brothers公司。康斗共有三層，五間臥室，6.5個衛浴間，二車位車庫，面積4280平方呎。第一層是寬敞生活區，包括一個餐廳、一間起居室，以及一個休閒餐飲區，也可通向戶外生活空間。廚房有中央島台、早餐吧、功能齊全櫃檯及儲物空間，還有一間步入式食品儲藏室。

蒙地貝婁市新建社區Metro Heights豪華康斗建案內部配置。（Redfin截圖）

進入第二層，主臥室擁有寬敞步入式衣櫥，及水療功能主浴室。設有雙水槽梳妝台、大浸泡浴缸、豪華淋浴間和獨立衛生間。兩間次臥設有各自浴室，一間共享走廊浴室，均擁有足夠衣櫃空間。位於第三層的多功能廳，通往帶有遮蔽陽台的另一間閣樓。其他特點還包括一樓的多功能臥室，配有獨立衣櫥。

從整個大都會岡社區來看，擁有設施齊全的會所、游泳池和水療中心、健身中心、燒烤餐區、活動空間和社區綠地，所有這些都位於封閉的社區內。社區開發於2022年動工，全部住宅預計在2024年底前完成。

蒙地貝婁市新建社區Metro Heights豪華康斗建案內部配置。（Redfin截圖）

大都會岡社區位於蒙地貝婁市區北部，附近是60號公路、710號公路、605號公路。與鄰居城市蒙特利公園市 相距很近，駕車到達附近的好市多超市只有很短車程。前往洛杉磯市中心，以及聖谷東區也很方便。

Montebello在義大利語有美麗山崗的意思。這座城市於1920年10月16日建市，是一座百年老城。目前居民人口不到7萬人，市區以西班牙裔居民為主，其他還有白人、非裔等，亞裔人口占率12%左右。