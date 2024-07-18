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知名真人秀「比佛利嬌妻」豪宅3500萬上市

洛杉磯訊
房產的外觀點綴著眾多棕櫚樹，營造出熱帶風情，使整體景觀更加優雅迷人。（房產交易平台Redfin）
房產的外觀點綴著眾多棕櫚樹，營造出熱帶風情，使整體景觀更加優雅迷人。（房產交易平台Redfin）

好萊塢名媛真人秀節目「比佛利嬌妻」（The Real Housewives of Beverly Hills）播出近十年後，其中一棟備受矚目的馬里布（Malibu）豪宅近日以3500萬元掛牌價格出售，引發了外界高度關注。這棟極具地中海風情的別墅，正是前超模兼真人秀明星哈迪德（Yolanda Hadid）和她的前夫、著名音樂製作人福斯特（David Foster）曾經居住多年的地方。

哈迪德於2007年以450萬元購得這處房產，隨後她召集一支號稱約100名建築工人團隊，歷時數年將這棟佔地3.2英畝的房產改造成極盡奢華的海濱仙境。這座擁有六間臥室和11間浴室的豪宅，在2015年被哈迪德以1950萬元的價格出售給Vista Equity Partners創始人史密斯（Robert F. Smith）和他的模特妻子霍普（Hope）。2019年，真人秀明星兼美容大亨詹納（Kylie Jenner）則以每月45萬元的價格租下這處房產。

這處房產附有一個無邊際泳池，並可眺望180度的太平洋美景，景色優美。（房產交易平...
這處房產附有一個無邊際泳池，並可眺望180度的太平洋美景，景色優美。（房產交易平台Redfin）
主臥室。（房產交易平台Redfin）
主臥室。（房產交易平台Redfin）
客廳設計寬敞明亮，透過大面積的玻璃牆可見清晰的海景。（房產交易平台Redfin）
客廳設計寬敞明亮，透過大面積的玻璃牆可見清晰的海景。（房產交易平台Redfin）

這座豪宅的總面積近1萬1700平方英尺，共有三層樓。設計亮點包括挑高的天花板、深色的硬木地板和通透的玻璃牆。在哈迪德居住期間，她還為房產添加了度假風格的景觀設計，其中包括無邊際泳池、火坑、戶外用餐區和山坡上的檸檬園。豪宅的室內設施則包括設有中島台、頂級不鏽鋼電器、早餐室和蔬果冰箱的廚房，以及正對著豪華起居室的正式用餐區。

這處佔地3.2英畝的濱海豪宅坐落在太平洋沿岸公路的一處懸崖之上，擁有180度太平洋和聖塔蒙尼卡山脈（Santa Monica Mountains）全景。據AKG Christie's 國際房地產經紀人米爾斯坦（Daniel Milstein）和柯克曼（Aaron Kirman）介紹，這裡堪稱「地中海魅力與南加州風情完美融合之處」。

豪宅的其他亮點還包括通向帶壁爐露台的舒適家庭房、木製鑲板裝飾的書房、豪華的家庭影院，以及配有吧台的遊戲室。主臥套房設有壁爐、私人陽臺、收納架錯落有致的辦公區，還有兩個獨立的豪華更衣室和浴室。

豪宅的底層設有雙酒窖，可容納約2000瓶酒，此外還有配備齊全的水療中心，包括帶鏡子的健身房、按摩室、冷浸池、蒸汽室和桑拿設施。戶外則設有四車位的車庫和可容納至少20輛車的入口車道。

出生於荷蘭的哈迪德，曾在2012年至2016年間參演「比佛利嬌妻」。據報導，她之所以離開該節目，是為了專注於治療萊姆病。2015年，她與福斯特離婚。如今，據說哈迪德正在賓州（Pennsylvania）農場過著寧靜的生活。

這處房產擁有一個設有中島式廚房的豪華設施，不僅具備頂級不銹鋼電器和早餐室，還可眺...
這處房產擁有一個設有中島式廚房的豪華設施，不僅具備頂級不銹鋼電器和早餐室，還可眺望180度的太平洋美景。（房產交易平台Redfin）
步入式衣帽間。（房產交易平台Redfin）
步入式衣帽間。（房產交易平台Redfin）
房產座落在馬里布海岸。（房產交易平台Redfin）
房產座落在馬里布海岸。（房產交易平台Redfin）
鳥瞰圖。（房產交易平台Redfin）
鳥瞰圖。（房產交易平台Redfin）

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