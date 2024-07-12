安大略市10年願景 目標創建高標娛樂空間

安大略市社區娛樂表演，吸引居民觀看。（居民提供）

南加州 安大略市（Ontario）著眼於未來城市人口增加，以及居民對多樣化娛樂、社區服務和活動的日益需求，制定了一份10年願景規畫，目的是為市民提供高品質的娛樂健身設施。

安大略市娛樂及公園總體規畫，設立了一系列具體的基礎設施和項目改進的目標，旨在創建一個高標準的娛樂和公園系統。

市府表示，隨著安大略持續快速的人口增長、社會及人口結構變化，以及住宅項目的開發，城市對公園和開放空間的規畫比以往任何時候都更為重要。公園、步道和娛樂設施將在人口持續增長後的健康平衡方面發揮關鍵作用。

市府規畫的內容具體包括：通過增加公園設施，最大限度地利用市區土地上的活動公園面積；與學區 簽訂聯合使用協議，方便使用學校場地的設施，如球場、步道等；繼續與開發商合作，為未來居民提供後補公園；在確定某些地區有限空間時，考慮更多樣類型的公園設計，如線型布景公園。

市府強調，通過與現有供應商合作來滿足成人運動需求，或者安大略市可以提供私人供應商未提供的成人項目；繼續支持青少年行動委員會並打造適合青少年項目。此外，市府娛樂休閒機構正在考慮開發一個健行、腳踏車計畫，提高市民對公園、步道、線路、公園設施的認識。