聖他克魯茲 蟬聯全美租金最貴都會

根據Out of Reach報告，聖他克魯茲-華森維爾都會區的工人每小時需賺77.96元，才負擔得起一間兩臥室的住房。(取自pexels)

根據一份住房報告，聖他克魯茲 連續二年被評為全國對租客來說最昂貴的大都會 區。

根據全國低收入住房聯盟(National Low Income Housing Coalition)發布的年度「Out of Reach」報告，聖他克魯茲-華森維爾大都會區的工人每小時需賺77.96元才負擔得起一間兩臥室的住房；換句話說，以該地區每月4054元的公平市場租金 標準下，一個領加州最低時薪16元的當地租戶，需做4.9份全職工作才能負擔得起一個兩臥室的單位。

該數據是聯盟以「住房工資(housing wage)」計算，即以全職工人的時薪必需能支付公平市場價值的租金，且該租金支出不超過收入30%進行計算；根據州住房當局的說法，租金支出不超過總收入30%符合「負擔得起」的定義。

今年聖他克魯茲的住房工資比去年的63.33元高出近15元，而在2022年為60.35美元。根據同份報告，舊金山大都會區住房工資為64.60元；在全國10個高成本地區中，加州就占了8個。

依據2018~2021年的數據，租戶占聖他克魯茲總家庭數約40%，即3萬8635戶。這些租戶估計平均時薪為22.18元，代表這些工人仍需做3.5份全職工作，才負擔得起一個兩臥室的住房。

該報告發布前約6個月，所有5個當地縣轄區都經歷了更新住房要素的艱難過程，此等更新每8年進行1次，包括由州當局頒布的住房計畫要求，以確保地方政府能夠跟上居民的需求。

總的來說，這5個縣政府必須於2023~2031年期間建設約1萬3000個住房單位，這遠超過了上一個更新周期，部分地方管轄區甚至還未達成前一個住房更新周期。

聖他克魯茲2024年勞動力現狀(2024 State of the Workforce)報告有助於了解當地價格飆升的潛在影響。該縣勞動力發展委員會發現，從2022年到2023年，當地人口減少2300人，當地工人、家庭和固定收入的老年人已無法再負擔在此居住的費用。

聖他克魯茲縣勞動力發展委員會主任斯通(Andy Stone)表示，這份報告凸顯聖他克魯茲勞動力在工作質量和在當地生活、養家方面面臨的一些挑戰，下降的人口數應成為採取行動以應對這些挑戰的呼籲。

根據「Out of Reach」報告，灣區都會區住房工資排名：1、聖他克魯茲-華森維爾大都會區，77.96元；2、舊金山大都會區，64.60元；3、聖荷西-桑尼維爾-聖他克拉拉大都會區，60.23元。