漲幅3年最低 康曲柯士達縣房市疲軟

康曲柯士達縣的商業房地產等行業出現疲軟跡象。(取自Pixabay)

依政府的一件年度報告顯示，大量商業房地產 （包括辦公大樓）所在地馬丁內茲(Martinez)，近來價值暴跌，削弱了東灣康曲柯士達縣(Contra Costa County)的房地產價值。

儘管康曲柯士達縣的房地產價值在上升，但上升速度是三年來最慢的，表明商業房地產業出現疲軟跡象。房地產價值增長乏力，可能會改變康曲柯士達縣的市政、區域和縣級機構從房地產中獲取的稅收。

根據康曲柯士達縣評估辦事處發布的報告，該縣在2024~2025年度的房產總評估價值為2788.4億元。2024年1月1日，康曲柯士達縣的房產價值比上一年增加了4.2%、即111.6億元，創下該縣房產價值的歷史新高。

然而，根據近年來的縣評估報告，康曲柯士達縣出現了疲軟跡象；4.2%的增幅是自三年前2021~2022年評估期以來，康曲柯士達縣房產價值年增長率最慢的一次。

東灣地區房地產價值成長緩慢，與灣區辦公樓價值的嚴峻局勢不無關係，康曲柯士達縣也未能逃脫商業房地產的殘酷趨勢；該縣評估師克拉默(Gus Kramer)指出，辦公大樓房產業務已陷入谷底。

公寓和零售建築的價值也出現了波動；以下是2023年一些房產交易實況，顯示商業房產價值衰弱：

●位於康柯德(Concord)的康柯德企業中心以2000萬元出售，較2017年的辦公樓價值暴跌68.5%。

●位於康柯德的一個康柯德中心在2023年8月以4050萬元出售，較2017年的價值下跌42.6%。

●位於核桃 溪(Walnut Creek)市中心的NoMa公寓，在開發商違約拖欠7980萬元貸款 後，被返還給住宅物業貸款人。

縣評估辦事處的報告顯示，康柯德、核桃溪和聖拉蒙(San Ramon)的評估值增幅最弱：核桃溪的評估值上升1.5%、康柯德上升1.7%、聖拉蒙上升評估值則略低於3%。評估值增幅最大的城市包括馬丁內茲、奧克萊(Oakley)、安蒂奧克(Antioch)和列治文( Richmond)：馬丁內茲上升6.1%、奧克萊上升5.2%、安蒂奧克上升5%、列治文則上升4.7%。

房地產稅收取決於所涉地塊的評估值，價值增幅緩慢也可能會削減大量流向康曲柯士達縣及其縣政府和地區機構的稅收。克拉默指出，這可能會影響市縣預算，大幅影響城市與縣提供的服務。