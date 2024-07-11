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亞裔大廚比佛利法式山莊出售 開價565萬元

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
正式起居區。（房產交易網站realtor.com）
正式起居區。（房產交易網站realtor.com）

被譽為「融合美食之母」的著名亞裔主廚Helene An位於比佛利山（Beverly Hills）的法式住宅近日掛牌出售，開價565萬元。Helene An是一名越南裔的大廚，她擁有多間餐廳，其中比佛利山的餐廳更是名人雲集，女神卡卡（Lady Gaga）和金卡戴珊和名媛金卡黛珊（Kim Kardashian）等都是常客。

該房產由Helene An和她的丈夫Danny於20世紀90年代末購買，現在由他們的女兒Elizabeth擁有。早在1997年，Helene An和她的丈夫Danny在比佛利山冷水峽谷 (Coldwater Canyon) 地區購買了一棟法式城堡風格的豪宅。這對出生於越南的夫婦，丈夫是一位來自顯赫實業家家庭的前空軍飛行員，Helene 則是史密森學會認可的主廚，擁有「Crustacean」和「AnQi Bistro」等多間餐廳，他們的女兒Elizabeth An目前擔任其餐飲帝國的首席執行官。

後院設有配備燒烤設施的露臺、游泳池和水療中心。（房產交易網站realtor.co...
後院設有配備燒烤設施的露臺、游泳池和水療中心。（房產交易網站realtor.com）

這座擁有圍牆和門禁的莊園於20世紀50年代初竣工，此後進行了翻新，佔地近半英畝。該住宅位置僻靜但交通便利，距離著名的比佛利山酒店和充滿活力的日落大道僅幾步之遙。通過私人車道進入，房產擁有充足的停車空間，並通向一個車庫。進入室內後，佔地4700多平方呎的多層起居空間內共有五間臥室和五間浴室，配有質樸的硬木地板、高挑的木樑天花板和充足自然光線的雙層玻璃窗。

特別引人注目的是舖有大理石的入口門廳，通往正式餐廳和美食廚房，廚房配有深灰色雪佛龍圖案地板、定製櫥櫃、頂級不鏽鋼器具和附帶的早餐角。寬敞的客廳分為正式起居區和休息區，配有花崗岩裝飾的燃木壁爐，還有法式門，直接通向隱蔽的後院，那裡設有配備燒烤設施的露臺和游泳池和水療中心。主樓層還設有一間帶連接浴室的臥室，擁有一條排列著壁櫥的地下走廊，以及一間帶有手繪架子牆和自己的化妝間的辦公室。其他地方則是豪華的主套房，可通往戶外、雙步入式衣櫃和豪華浴室，配有與牆壁和檯面相匹配的訂製大理石水療浴缸。

餐廳。（房產交易網站realtor.com）
餐廳。（房產交易網站realtor.com）

鋪設大理石的豪華浴室。（房產交易網站realtor.com）
鋪設大理石的豪華浴室。（房產交易網站realtor.com）

沿著螺旋樓梯上到二樓，一個帶內置角落的休息區通向兩間套間臥室，每個套房都有步入式衣櫥。其中一間最近擴建了玻璃門、嵌入式照明和休息區。三樓則有444平方呎的多功能空間，可用作遊戲室、第二辦公室或娛樂室。

1970年代離開祖國越南後，Helene繼續在舊金山婆婆的義大利熟食店工作，隨後於1991年在舊金山市中心諾布山（Nob Hill）創立了第一家餐廳，隨後又在比佛利山開設了第二家餐廳，兩家餐廳都以烤螃蟹和蒜蓉麵條而聞名。如今，海倫的餐廳帝國由她的五個女兒和孫子經營，她在美國擁有六家餐廳、三家國際餐廳和一個餐飲部門。

該法式莊園座落在比佛利山的中心位置。（房產交易網站realtor.com）
該法式莊園座落在比佛利山的中心位置。（房產交易網站realtor.com）
休息區。（房產交易網站realtor.com）
休息區。（房產交易網站realtor.com）
每間臥室都配有獨立浴室。（房產交易網站realtor.com）
每間臥室都配有獨立浴室。（房產交易網站realtor.com）
一樓辦公室。（房產交易網站realtor.com）
一樓辦公室。（房產交易網站realtor.com）

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