富裕家庭多、國際買家增…加州豪宅後市 專家：繼續繁榮

加州 奢華住宅市場正經歷著一場變革。由於高端房地產 市場主要服務於富裕買家和賣家，提供奢華房產和尊貴生活方式獨特體驗，市場演變反映了消費者需求變化、技術進步和經濟因素影響，預計未來幾年將繼續繁榮。

所謂奢華住宅即常說的豪宅，是指位於優越地段，擁有卓越建築品質和設計的高端房產。這些住宅因不同區域價位不同，通常面積數千平方呎以上，價位至少數百萬元。住宅配備有頂級設施，如私人泳池、家庭影院和智能家居系統，提供極致舒適和便利。同時擁有寬敞空間、精緻景觀和高度隱私與安全性。

據Uniquely Real Estate的資訊，技術進步是加州高端房地產市場變革的主要推動力。智慧家庭功能，如自動化照明、安全系統和語音控制家電，越來越受歡迎。同時，環境可持續性成為富裕買家的重要考量因素。豪華房產現在融入了太陽能板、節能家電和智能恆溫器等環保功能，不僅可減少碳足跡，還提升了房產的整體價值和吸引力。

健康考量是高端買家的優先事項。奢華房產包括先進的健身中心、SPA設施、冥想花園和健康休閒場所，為居民提供放鬆和療癒的庇護所。隱私也是奢華房產買家的關注重點。封閉社區、高級安全系統和增強隱私的功能，如隔音和園藝，為居民創造獨特且安全的環境。

此外，對於豪宅的買家越來越追求反映其獨特品味和偏好的個性化和定製空間。奢華房地產開發商正與著名建築師和室內設計師合作，創造量身定製式高端住宅，滿足喜歡奢華生活買家的個人選擇。

專家預測，奢華房地產市場在未來幾年將持續增長，加州成為奢華房地產投資 的主要市場。促成奢華房地產市場積極前景的因素包括：尋求高端房產的富裕個人和家庭數量增加；尋找安全穩定投資的外國投資者；受加州生活方式和著名社區吸引的國際買家增加；技術進步推動創新並增強奢華家庭體驗；奢華市場在經濟不確定時期所呈現的韌性等。