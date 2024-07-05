暑期Open House激增 聖蓋博谷華人區豪宅吸睛

華人豪宅占地超過10萬平方呎，住宅面積近8000平方呎，要價688萬元。（記者啟鉻／攝影）

每逢暑期，南加 州各地社區都會頻繁出現「Open House」（開放看房日）的標誌。待售房中既有幾十萬元的普通住宅，也有數百萬元以上的豪宅。最近在聖蓋博谷東區的華人 聚居城市，就有相鄰兩棟豪宅同時開放看房，吸引大批人流。而兩棟豪宅的屋主都是華人：一位屋主覺得房子空間太大，想置換成面積較小的住宅；另一位屋主則覺得自己年齡大了，想回家鄉養老。

面積較大的豪宅要價688萬元。二層建築，位於聖谷東區山頂豪宅區，占地超過10萬平方呎，住宅面積近8000平方呎。六個居室七個衛浴間，有四車位車庫。據介紹，原屋主購買後，又投入150萬元對室內外重新改造裝修，更換門窗、電器、燈具、空調、泳池、水管，以及改造健身房、壁爐和車庫等。

豪宅沿街處有一道護欄，加上植被遮擋，有很好的隱私性。進入主門處有噴泉裝飾。室內迎面是20呎高的客廳，歐式雙向環形樓梯通向二樓，室內配置書房、健身房和娛樂室，還有藏酒室。室外有泳池，宅後種茂密植被，引人注目的是21棵價值不菲的皇家棕櫚樹。屋主表示，家裡人少，不想繼續居住在這麼大的房子裡，要換一個數千平方呎的較小房屋。

資深地產中介Sherry Li表示，這棟豪宅富麗堂皇，個性化設計不多，地產中介更喜歡代售這樣的房子，因為受眾面比較廣，接受度很高，很容易出手。

另一棟緊鄰的豪宅是大平層，要價538萬元，占地超過5萬3000平方呎，住宅面積近9000平方呎，八間居室7.5個衛浴間。屋內裝飾富有文化氣息，有不少書法作品，以及茶道器具。女主人表示，全家人來自台灣，夫婦兩人年齡大了，因此決定返回台灣家鄉養老。

據屋主介紹，這棟房子是該豪宅區唯一在山頂平地上建造，特色是住宅內有一個地下私家影院和地下靶場；後面山坡地上有超過60種果樹的果園，這些果樹有棗子、桑椹、桃子等，此外還有魚塘和人造瀑布。院落內還有一棟獨立二室客房。

對於這棟豪宅的風格，有參觀者認為很有特點，自己很喜歡。但有中介表示，如果特點過於突出，符合小眾口味，恐怕不太容易在短時間讓更多買家接受。

對於暑期普通住宅Open House數量激增或許多數人認為很正常，而在一個豪宅區，兩棟緊鄰豪宅一起舉辦看房日，這樣的情況並不多見。