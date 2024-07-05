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無力購屋 灣區長租客愈來愈多

編譯組／綜合報導
美國前25最大都會區租戶停留時間
美國前25最大都會區租戶停留時間

根據美國人口普查局的數據，2022年舊金山都會區約有四分之一的租屋家庭在同一棟房子裡居住了至少十年，是全美50最大都會區中比率第三高者，較2012年的18%有所上升。

約在2012年，舊金山大都會區長期租戶的比率開始增長，與此同時，只居住在目前房屋一年或更短期的租賃家庭比率已在下降，從2005年的30%以上降到2012年的27%。根據Redfin的報告，在2022年，美國17%的租賃家庭居住在同一住所至少十年，比2012年的14%有所上升。

在全美50最大都會區中，有兩個地區的長期租戶比率高於舊金山大都會區（包括舊金山、馬林、聖馬刁、阿拉米達和康曲柯士達）；紐約大都會區約三分之一的租賃家庭已經居住十年以上，洛杉磯大都會區也有28%的租戶達此水平。該三個大都會區是少數幾個長期租戶比率大於近期搬家租戶的地區，過去十年裡，幾乎所有大都會區的長期租戶比率都有所上升。

Redfin的報告指出，美國各地的租戶之所以越發長期地居住在同一住所，主要因住房成本不斷上升；自2012年以來，房價中位數已翻了一倍多，疫情後更是急劇上漲，導致許多租戶無力購屋。

在舊金山大都會區，長期租戶居多的另一個原因是租金管制；強大租金穩定法規─像舊金山、屋崙和柏克萊等城市─限制了房東大幅提高老舊樓房租金的能力，使租戶得以留在原住所。

Redfin首席經濟學家費爾韋瑟(Daryl Fairweather)指出，舊金山大都會區租賃家庭的數量和比率下降，但該地區長期租戶的比率反而上升；該地區2015年約47%的家庭是租戶，到2022年降至44%。費爾韋瑟表示，在這段時間內能夠負擔購房的人士很可能已買房，而生活在租金管制單元的老年人、或無法成為屋主的人，很可能繼續選擇租賃房屋。

這也部分地解釋為什麼舊金山大都會區就一年或更短期的租戶有相對較高比率，該等不在租金管制單元的租戶不得不經常搬家，以避免租金大幅上漲。

費爾韋瑟指出，若有受到租金管制的保護是十分幸運的，因為可以在同一個地方居住十年以上，否則很可能必須每年搬家。

大都會 舊金山 租金

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