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5月中位數房價年增12% 逼近150萬歷史價

編譯組／綜合報導
灣區中位數房價5月飆12%，逼近歷史新高。(取自pexels)
灣區中位數房價5月飆12%，逼近歷史新高。(取自pexels)

今年早些時候，灣區兩個縣的房價中位數突破200萬元大關後，買家可能會認為當地房地產市場已達頂峰；然而，儘管抵押貸款利率居高不下，5月月灣區大部分地區房價仍在攀升。

以灣區九縣整體而言，5月單戶住宅房價中位價格達146萬元，較去年同期上升12%，較4月上升1%，接近2022年4月在利率上升導致每月房屋付款成本飆升、房價走軟前創下的150萬元紀錄。

南灣和半島的房價漲幅最大；聖馬刁的房價中位數攀升至240萬元，增長16%，較4月上升12%，歷史最高紀錄為2022年4月的240.1萬元。聖他克拉拉則達210萬元，增長17%，較4月上升5%。

矽谷房地產經紀人協會前任主席漢密爾頓(Jim Hamilton)表示，他持續觀察到許多房產收到來自多方的出價，主因是在富裕的科技中心矽谷，買家較能吸收高利率。他表示，如果這種需求遵循歷史趨勢，在夏季月份進一步增加，鑒於新房供應維持緊張，房價可能會繼續上升。

東灣地區的房地產市場就沒那麼火熱，但價格較去年同期仍有上升；阿拉米達的房價中位數跳升9%至138萬元，而康曲柯士達則增長6%至94.25萬元，在舊金山僅較去年上升2%至170萬元。

在整個灣區，5月的總房屋銷量增加了4%，同期全州反而下降6%。即使賣家繼續在市場上投放相對較少的房源，銷量仍增加；根據房地產經紀人協會的數據，至5月底，剩餘的待售房源在當前銷售速度下，僅需2個月即能完售。房地產市場若處於平衡狀態，通常需4到6個月的房源庫存。

儘管買家已經習慣了更高的利率，但賣家尚未如此，導致房屋供不應求，但在最近幾周，隨著通貨膨脹趨於緩和，再加上市場預期聯儲局可能即將降低基準利率，抵押貸款利率已開始下跌。

根據房利美(Freddie Mac)的數據，上周標準30年貸款的平均利率下降至6.87%，低於5月初的7.22%。根據個人理財網站Bankrate.com的數據，30年期巨額抵押貸款（較昂貴房屋的常態）的平均利率為7.17%，較6月初的 7.26%有所下降。

房地產經紀人協會經濟學家韋(Oscar Wei)預計到年底前，利率可能會降至約6.5%，中間會有一些波動。即使利率小幅持續下降，對於許多尋房者來說也是一個可喜的消息。但韋指出，這也意味著市場競爭加劇，導致價格進一步上升，甚至可能超過150萬元。他預期未來幾個月價格仍繼續上升，然後才會回落。

利率 房價 房地產

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