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房貸利率微升 30年期6.625%

記者朱敏梓／洛杉磯報導
本周小額貸款利率。（佳信貸款/劉豔秋提供）
本周小額貸款利率。（佳信貸款/劉豔秋提供）

6月24日當周，房貸各期利率較上周有所上升，30年期固定抵押貸款利率為6.625%。

HousingWire首席分析師Logan Mohtashami表示，預計利率短期內不會出現太大波動，並預測今年不會降低基準利率。就在上周，19名聯準會官員中有11人預計2024年將降息1次或更少，這與3月共有10人預計降息3次相比發生了巨大變化。Mohtashami指出，26日（周三）發布的新屋銷售報告以及28日（周五）發布的個人消費支出（PCE）通膨報告可能會影響本周的利率。個人消費支出物價指數一直以來都是聯準會所青睞的通膨指標，市場預計其所有四個主要數據點都將顯示通膨放緩，聯信銀行（Comerica Bank）首席經濟學家比爾亞當斯（Bill Adams）在24日（周一）的電子通訊中寫道：「聯準會首選的PCE價格指數可能在5月份小幅下跌，從年度來看，PCE通膨可能會放緩至2021年初通膨開始飆升以來的最低水平。」

近日房地美宣布了6月經濟展望，展望中指出，「過去一個月抵押貸款利率一直在波動，但我們預計到年底利率將保持在6.5%以上。」總體而言，大多數專家對於2024年抵押貸款利率將大幅下跌均持懷疑態度。

利率 貸款 聯準會

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