金山55%房屋 掛牌一個月才賣掉

Redfin報告指出，2024年5月舊金山─聖馬刁地區有55%的待售房屋在售出之前，已掛牌一個月以上，全國的比率更達62%。（美聯社）

多數人下意識會覺得舊金山灣區 的房屋在上市後很快就會被搶購一空，但事實並非如此。根據房地產 經紀公司Redfin的一份新報告，2024年5月，舊金山─聖馬刁地區55%的待售房屋在售出之前，已掛牌一個月以上。

雖然這個比率看起來很高，但與前一年的58%相比是下降的，而且也低於全國62%的平均水平。去年5月全國的30天未出售屋占待售屋比率是60％，一年來上升了2個百分點，表示房子銷售速度變慢了。

同一時間，在阿拉米達-康曲柯士達地區約有44%的待售房屋已掛牌30天以上。這個區域的比率比較低，可能是因為核桃溪（Walnut Creek）和都布林（Dublin）等郊區城市隨著遠距工作變得更普遍，房屋需求因此有所增加。

由聖他克拉拉（ Santa Clara）和聖比尼度（San Benito）組成的聖荷西都會區，約三分之一的待售房屋已掛牌30天以上，但也比一年前的46%下降，反映了此區房源的搶手度走高。

灣區的房地產經紀人表示，通常是新裝修或其他狀態較理想的房屋會被買家迅速搶購，至於其他房源，例如需修繕的房屋和市中心的公寓，則可能需要更長時間才會被售出；加上現在的高利率增加了成本，許多買家在出手時變得更加謹慎。

上述原因導致部分房產在掛牌數月後仍賣不掉。截至5月底，在舊金山─聖馬刁地區近三分之一的的待售房屋已掛牌至少60天，全國也約有40%的房源出現了類似情況。