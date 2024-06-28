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金山55%房屋 掛牌一個月才賣掉

編譯組／綜合報導
Redfin報告指出，2024年5月舊金山─聖馬刁地區有55%的待售房屋在售出之前，已掛牌一個月以上，全國的比率更達62%。（美聯社）
Redfin報告指出，2024年5月舊金山─聖馬刁地區有55%的待售房屋在售出之前，已掛牌一個月以上，全國的比率更達62%。（美聯社）

多數人下意識會覺得舊金山灣區的房屋在上市後很快就會被搶購一空，但事實並非如此。根據房地產經紀公司Redfin的一份新報告，2024年5月，舊金山─聖馬刁地區55%的待售房屋在售出之前，已掛牌一個月以上。

雖然這個比率看起來很高，但與前一年的58%相比是下降的，而且也低於全國62%的平均水平。去年5月全國的30天未出售屋占待售屋比率是60％，一年來上升了2個百分點，表示房子銷售速度變慢了。

同一時間，在阿拉米達-康曲柯士達地區約有44%的待售房屋已掛牌30天以上。這個區域的比率比較低，可能是因為核桃溪（Walnut Creek）和都布林（Dublin）等郊區城市隨著遠距工作變得更普遍，房屋需求因此有所增加。

由聖他克拉拉（ Santa Clara）和聖比尼度（San Benito）組成的聖荷西都會區，約三分之一的待售房屋已掛牌30天以上，但也比一年前的46%下降，反映了此區房源的搶手度走高。

灣區的房地產經紀人表示，通常是新裝修或其他狀態較理想的房屋會被買家迅速搶購，至於其他房源，例如需修繕的房屋和市中心的公寓，則可能需要更長時間才會被售出；加上現在的高利率增加了成本，許多買家在出手時變得更加謹慎。

上述原因導致部分房產在掛牌數月後仍賣不掉。截至5月底，在舊金山─聖馬刁地區近三分之一的的待售房屋已掛牌至少60天，全國也約有40%的房源出現了類似情況。

超過30天未售出的掛牌房屋比率，在一年當中會所波動。節假日期間，當房地產市場銷量最低時，該比率會飆升至高達80%，尤其是在舊金山─聖馬刁地區。通常在春季時，此一比率會降低一些，但自疫情開始後，仍保持略高的水平。

加州主要都會區待售屋30天未售出比率（資料來源：：Redfin、舊金山紀事報 編...
加州主要都會區待售屋30天未售出比率（資料來源：：Redfin、舊金山紀事報 編譯組／製表）

舊金山 房地產 灣區

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