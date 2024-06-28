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史廷森海灘恐陷淹水危機 政府找解方

編譯組／綜合報導
馬連縣海岸社區－史廷森海灘的房價快速飆升，不過，該社區易受因風暴導致的洪水影響，當地政府正試圖尋找解決方法。（取自pexels.com）
馬連縣海岸社區－史廷森海灘的房價快速飆升，不過，該社區易受因風暴導致的洪水影響，當地政府正試圖尋找解決方法。（取自pexels.com）

自千禧年開始，馬連縣海岸社區－史廷森海灘（Stinson Beach）的房價以灣區最快的速度飆升，不過，該社區易受因風暴導致的洪水影響，再加上氣候變遷引起海平面上升，將可能使數百棟房屋受損，當地政府正試圖尋找合適的解決方法。

根據房地產公司Zillow數據，位於Bolinas灣沿岸的小社區史廷森海灘（約500人居住）的典型房屋，在2024年5月估價為370萬元，較2000年5月的68.8萬元高出5倍以上。在這段期間，史廷森海灘的房價超過了Tiburon和Mill Valley等其他昂貴地區；而在過去一年內，該社區房價又漲了40%。

Zillow的研究指出，貸款機構對於史廷森海灘這類高洪水風險地區的貸款意願較低。每年史廷森海灘只有少數房屋出售，使準買家難以搶購海濱房屋；Zillow高級經濟學家迪文吉（Orphe Divounguy）表示，這種稀缺性使房價持續上漲。

根據Zillow紀錄，1999年Dipsea Road上的一棟2室房屋售價為74萬元，2022年則售出480萬元；另一棟位於Buena Vista Avenue的房屋，2006年售價86.6萬元，2023年最近一次銷售則達近170萬元。

房地產經紀人伯德（Ashley Bird）的家族在史廷森海灘協助銷售房屋已有50年。她表示，大多數想在史廷森海灘置產的買家，都是在尋求購買第二套房用於周末度假的灣區居民。這個社區一直是遊客的熱門目的地，而自疫情後，人們想在這裡置產的需求「劇烈增加」。

史廷森海灘房價上漲的部分原因也可歸因於通貨膨脹；2000年的68.8萬元價值相當於如今的130萬元，但史廷森海灘房價上漲幅度遠高於位於矽谷的城市－Sunnyvale和Cupertino，後者房價也僅是2000年水平的4.5倍左右。

根據馬連縣的分析，史廷森海灘可以賣到8位數價格的臨海房屋，若沒有採取保護措施，將最容易受到沿海侵蝕和潮汐洪水的影響。海平面上升也可能威脅到史廷森海灘大部分地區，連接該社區的主要道路1號公路有部分也將可能永久被淹沒於水下。

縣政府正在尋找一系列保護史廷森海灘的方法，包括擴大沙丘、建造海堤、提高房屋高度，甚至將建築物遷移到非危險區域。伯德表示，史廷森海灘房屋的需求仍十分旺盛，多數人仍相信縣政府有認真對待該等議題。

 

房價 洪水 貸款

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