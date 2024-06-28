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南加羅斯密市新建案 要價百萬元 招手亞裔買家

記者啟鉻／羅斯密市報導
羅斯密市新建案Cassia，內部布局示意圖。（房源網）
羅斯密市新建案Cassia，內部布局示意圖。（房源網）

南加羅斯密市（Rosemead）是洛杉磯地區亞裔居民數量較多的城市之一。為了吸引居民進駐，該市正積極新開發住宅建案。最近的新開發建案Cassia，住宅價位均在百萬元以上，位於市區北部。

新建案Cassia位於Mission Villa Dr. 8600號街區，住宅價格均超過114萬元。這裡在10號公路北部，周邊有公園及購物餐飲設施，對於很多尋求亞裔居民較集中的社區的購房者，算是其中一個選擇。

羅斯密市新建案Cassia，房型外觀示意圖。（房源網）
羅斯密市新建案Cassia，房型外觀示意圖。（房源網）

該建案共有二層獨立屋四種款式房型，其中價位較低的是114萬5000多元，3居室2.5衛浴2車位車庫，面積1868平方呎。從室內布局看，一層前半部分是廚房、會客及餐廳，後半部分是車庫，兩部分有門進出。1樓還有共享衛生間。進入2樓，是家庭成員起居區，共有3間臥室，包括1個主臥，有獨立衛浴及步入式衣帽間。2間次臥共享1個衛浴間。此外在次臥附近有1個洗衣烘間。為了照顧家庭成員交談，在進入2樓地方設有一個公共休閒空間。這種中規中矩的房型，比較適合中年夫婦與2個子女居住。由於1樓並沒有設立長輩屋，較不適合有長輩一起合住。

價位較高的一款房型超過147萬元，擁有4居室3衛浴2車位車庫，面積2553平方呎。由於面積增大，在住宅1樓設了1間長輩屋，並沒有獨立衛浴設施，而是在入門處有與其他家人共享衛浴間。廚房部分有1個廚房島，其它部分設計與前述房型1樓布局相似。在2樓部分，主臥室與次臥之間的家人公共休閒空間更大，增加了1個陽台。主臥有獨立衛浴及步入式衣帽間，2個次臥，其中1間次臥面積較大，而另一間較小，兩間次臥共享衛浴間。

從這套房型內部結構看，是適合與長輩在一起的年輕夫婦與家人合住。由於長輩屋設在1樓，保持了年長者喜歡的安靜環境。此外，由於正在開發中，有的房間結構由買家與開發商研究商議決定，可以做出一些個性選擇。

根據房源網提供資訊，這個新開發居民區，在洛杉磯市中心以東11哩處，屬於封閉社區。社區住宅包括8棟聯排住宅，29棟獨立屋。特色是具有開放式生活空間。住家附近有羅斯密公園和水上休閒中心、購物商店和餐館，以及鄉村俱樂部，在這裡可以享受平靜悠閒生活。所處附近學區包括羅斯密學區、嘉偉學區、艾爾蒙地學區等。有關該建案更詳細情形，可致電888-410-2716接洽Sales Agent。

羅斯密市於1959年8月正式建市，根據統計，該市人口近6萬人，其中亞裔居民比率接近一半。據當地居民說，當地收入較高的亞裔居民比率較少，不及亞凱迪亞、聖馬利諾、天普、核桃、鑽石吧、喜瑞都等城市。

羅斯密市新建案Cassia，內部布局示意圖。（房源網）
羅斯密市新建案Cassia，內部布局示意圖。（房源網）
羅斯密市新建案Cassia，內部布局示意圖。（房源網）
羅斯密市新建案Cassia，內部布局示意圖。（房源網）
羅斯密市新建案Cassia，內部布局示意圖。（房源網）
羅斯密市新建案Cassia，內部布局示意圖。（房源網）

亞裔 學區 洛杉磯

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