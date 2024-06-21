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房貸利率微降 30年期為6.500%

記者朱敏梓／洛杉磯報導
本周小額貸款利率。（佳信貸款/劉豔秋提供）
本周小額貸款利率。（佳信貸款/劉豔秋提供）

6月17日當周，房貸各期利率較上周全面下降約0.125%，30年期固定抵押貸款利率為6.500%。

HousingWire首席分析師Logan Mohtashami近日指出，一些具體的經濟訊號正在有利於抵押貸款利率下降，其中包括10年期公債殖利率下降，以及30年期抵押貸款利率與10年期殖利率之間的利差收窄。

就在上周，聯準會（Fed）宣布連續第七次會議維持基準利率不變，將利率穩定在5.25%至5.5%的範圍內，但在5月消費者物價指數出人意料的降溫後，聯準會官員採取強硬立場，認為通膨必須接近2%的目標，然後才能下調短期利率。

聯準會主席鮑威爾說：「我們已經表示，在對通膨持續向2%邁進更有信心之前，我們認為降低聯邦基金利率目標範圍並不合適。今年到目前為止，數據並沒有給我們更大的信心。」美國5月就業報告也影響了聯準會維持利率不變的決定。上個月國民經濟新增就業27.2萬個，超出預期的18萬個，也遠高於4月修正後的新增就業16萬個。

聯準會的決定引起了專家們的擔憂，他們擔心抵押貸款利率持續居高不下，削弱了買家的承受能力，並延長了房地產市場的復甦。Redfin專家指出，雖然聯準會準備根據即將公布的數據調整政策，但進一步降息的高門檻可能會限制抵押貸款利率的預期緩解。

殖利率 聯準會 貸款

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