灣區30歲Z世代租戶 累計交租30萬元 約為全國平均租金1倍

Z世代購房vs.租房成本差異最大10個城市(資料來源：RentCafe IPUMS資料分析 編譯組／製表 )

在灣區居住的Z世代租戶，預計到30歲時累計支付的租金 高達30萬元，這一金額約是全國Z世代平均租金的一倍。

RentCafe的一項新研究，針對Z世代（大約1994年至2000年出生）在22歲至29歲這8年間的住房支出，與千禧世代（一般指1981年至1996年）同一年齡段的住房支出進行比較。

根據該研究，在聖荷西 的平均租金支出為29萬6092元（較千禧世代高26%），舊金山 則為28萬6697元（較千禧世代高31%），是全國最高租金成本的榜首。

RentCafe研究了全國近200個都市區域的歷史住房成本以及收入和支出模式，以瞭解Z世代與千禧世代相較，在20歲期間的平均住房支出情況：

●高租金，高收入：研究顯示，雖然Z世代的租金支出會高於上一代，但收入也更高；Z世代20歲期間平均賺55萬元，較千禧世代在30歲前賺取的收入高14%。在聖荷西，Z世代收入接近130萬元，全國最高；其次是舊金山，平均收入116萬元。

由於Z世代薪資水平更高，他們在20歲期間用於租金占收入比率與千禧世代相同，約為27%。千禧世代在20歲期間平均支付的總租金為12.6萬元，較Z世代低1.8萬元；收入約為48萬元，低約7萬元。

儘管租金成本上升，但由於收入也較高，在租房負擔上，Z世代與千禧世代並沒有太大差異。

●買vs.租：研究指出，對於Z世代租戶來說，在聖荷西等西海岸城市極高的購屋成本前，選擇租房更顯明智。

聖荷西是Z世代中租房和購房成本差異最大的地區。與租房相比，購房要多花近17.1萬元；在Z世代達30歲時，租房者23.7%的收入會用於住房，而購房者則須以37.4%的收入支付抵押貸款本息、房屋保險、房地產稅等，且此尚不包含首付成本。

在舊金山，購房成本約為37.1萬元，當Z世代達30歲時，與租房相較，購房者須支付31.2%的收入（多出8萬4380元）才能擁有一棟房產。

●給Z世代購房者的好消息：雖然住房成本較高，但研究指出：Z世代租房與購房間的差距，小於千禧世代，且收入水平也更高。研究發現平均而言，Z世代購房者與租房相較，在30歲前多支付的費用為2.1萬元，只比租房多14%，而千禧世代購房者則多支付4.6萬元，與租房相差高達36%。同時，千禧世代平均在22到29歲這8年間購房成本總計17.2萬元，比Z世代高約7000元。