名設計師設計棕櫚泉豪宅 售價近550萬元

豪宅的外部。（房源網）

南加 度假勝地棕櫚泉 （Palm Springs）一棟新建豪宅日前掛牌上市，這棟位於ONE Las Palmas封閉社區、由知名Brian Foster Designs設計師設計的豪宅，要價近550萬元。

據悉，這棟數百萬元高端復古豪宅，於2023年完工；面積3743平方呎、具有曲線設計，包括五間臥室和六間浴室。擁有全套家具，一旦交易完成，新屋主拎包就可入住。紀錄顯示，住宅曾於2023年12月22日以482萬元售出，現在售價549萬5000元。

豪宅景觀。（房源網）

社區ONE Las Palmas毗鄰Vista Las Palmas，距離Old Las Palmas的莊園只有一街之隔。該社區位於一個大型地塊上，可欣賞周邊山景。開發商共提供20套新房，面積從2600平方呎至4500平方呎不等。社區ONE Las Palmas所有房屋均由著名Brian Foster Designs設計。目前還有部分住宅仍在施工中。

據稱，設計師Brian Foster為這些房屋製作效果圖。根據業主要求，他還用合適家具裝飾室內。「他對空間設計有很好眼光，因此房屋內部的房間看起來，大小適中，」 聯合營銷代理Scott Lyle說，「當人們走進房間時，相信每個人都喜歡，因為這就是當今人們想要的現代生活方式」。

一台98吋的平板電視安裝在游泳池旁邊。（房源網）

住宅前門到面向西的主臥套房，都有一覽無遺山景。「我們努力使房屋懸臂更巧妙隱身，因為人們想要欣賞周邊景色。在許多新房屋中，周邊景色被懸臂遮擋，或者房屋位置不正確，」Lyle說，「因此，景觀是第一位，因為這是人們在棕櫚泉居住，最看重的點之一。第二位是建築，第三位是質量。」

進入住宅後，可以看到巨大的客廳和美食廚房，天花板高達13呎，地板到天花板還有滑門，頂部設有高窗，實現室內外流暢連接。廚房設有超大島台，配有石英台面和頂級家電。在主臥套房中，浴室配有玻璃封閉的雙人淋浴間、獨立浴缸和帶衣櫃牆的更衣區。浴室通向室外的私人「禪庭院」（Zen patio），設有另一個雙人淋浴間和獨立浴缸。每間臥室都配有浴室，但空間不大。「人們不希望客房太大，他們只希望有一個可以睡覺的地方，有浴室和壁櫥，」Lyle說，「相反，民眾通常希望公共空間面積，要更大。」

隱私是社區居住的另一個首要考量因素。由於沒有「背靠背」（back-to-back）的庭院，沒有人可以看到鄰居在室外娛樂區活動。一台98吋的平板電視安裝在游泳池邊上，還有一個日光浴平台，以及可供泳者休息的高凳、水療中心等。庭院配有全景聲音響。還有一個高爾夫練習場，以及一個帶有噴霧器和加熱器的燒烤廚房。