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高鐵商機 聖伯納汀諾縣阿特蘭多市房價年漲6%

記者啟鉻／聖伯納汀諾報導
阿特蘭多市政廳。（市府官網）
阿特蘭多市政廳。（市府官網）

聖伯納汀諾縣阿特蘭多市（Adelanto），是勝利谷地區的主要城市之一。雖然美國第一條高鐵，並未在此設立車站，但仍對這座城市產生積極影響。阿特蘭多市希望借助高鐵線，引進項目增加建案，促進城市經濟繁榮。當地目前的平均房價超過38萬元，一年間上漲逾6%。

阿特蘭多市建市於1970年，目前市區居民近4萬人。該市名稱Adelanto在西班牙語的意思是「發展、進步」。近年來，該市合法大麻種植農場日益增加，是城市主要收入來源之一；而合法大麻農場業者中，就有不少華人。進入市區，可見很多大麻種植設施，呈現特有景觀。該市允許多種類型大麻業務，包括種植、加工和零售。阿特蘭多是唯一允許設置大麻零售店的勝利谷地區城市。

據Zillow，阿特蘭多房市呈現上升趨勢，目前平均房價是38萬8863元，一年間上升6.6%。另一房市資訊平台Redfin統計，該市房屋掛牌上市後，平均45天售出，而2023年同期是71天。說明一些買家開始關注當地房市及環境設施變化。Redfin對當地房地產市場現狀評價是「Very Competitive」(非常有競爭力）。

從該市以往經濟發展背景看，曾面臨困境。最早這裡有水果種植業，但當地經濟與附近空軍基地關係很密切。有媒體曾比喻阿特蘭多讓人感覺是「一座大監獄形象」。原因是當地建有幾個地區監獄，卻沒有給當地居民帶來就業機會，城市財政收入也不高。市區僅有少數零售店和餐館，由於稅收不足，令該市因稅收遠低於市政預算，而苦苦掙扎。但目前由於合法大麻產業發展，財政收入年增加至少450萬元，市區經濟日益煥發活力。

據市府提供資訊，該市在2023年發出93項建設許可，開發獨立屋建案。目標是未來建設5500套住宅。2024年市區引進13個商業和工業項目進駐。市府表示，2023年市府發出包括加油站在內的十個項目許可，其中就有兩家洗車場。而且還有其他項目正在陸續洽談中。

據了解，該市引進的其他重大項目還有，國際物流企業XPO Logistics在阿特蘭多設立物流倉儲設施，面積超過5萬1500平方呎，包括100餘個出入貨口及一個綜合中心。引進替代能源項目Baldy Mesa Solar及倉儲項目，占地1000畝，為當地經濟創造億元效益，為城市解決百餘工作崗位。投入營運後，為城市財政可帶來超過700萬元稅收。

阿特蘭多市發出的城市口號是，擁有無限可能的城市（The City with Unlimited Possibilities），這座城市居民平均年齡不到30歲。或許在第一條高鐵開通後，將為這座城市帶來巨大的變化。

阿特蘭多的城市標誌。（市府官網）
阿特蘭多的城市標誌。（市府官網）

大麻 監獄 房價

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