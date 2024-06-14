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知名喜劇「歡樂滿屋」取景房重新上市 開價650萬元

編譯組／綜合報導
80年代情景喜劇「歡樂滿屋」取景房屋，擁有維多利亞式風格。（取自Google Map）
80年代情景喜劇「歡樂滿屋」取景房屋，擁有維多利亞式風格。（取自Google Map）

舊金山紀事報報導，位於舊金山Lower Pacific Heights 1709 Broderick St.的取景房屋，在80年代情境喜劇「歡樂滿屋（Full House）」及其衍生劇「歡樂再滿屋（Fuller House）」開頭片段中均有出現，如今這棟維多利亞式房屋再次上市，開價為650萬元。

該住房最初建於1900年，2018年由建築師蘭德里（Richard Landry）進行全面翻修。由「歡樂滿屋」創作者富蘭克林（Jeff Franklin）購入，為了使房屋外觀儘量貼近電視劇開頭片段中的經典畫面，他另外又投資了200萬元翻修。

房地產經紀人史旺（Rachel Swann）表示，該棟房屋特別之處，在於建築師蘭德里以巧思將典型的維多利亞式房屋，從封閉的空間改造成更加開放的現代家居。她並指出，像蘭德里這樣頂尖的建築師花時間和精力來翻修這處住宅，且翻修工程是從地基開始，無論是費用還是細節都毫不吝惜。

雖然富蘭克林本來打算將這幢房屋做為該影劇的宣傳中心，但最終因為鄰居的反對而在2020年以535萬元的價格出售了，而且富蘭克林自己從未在此居住過。

該住房的室內設計與電視劇中Tanner一家的房子並不完全相同，事實上，劇中的場景都是在洛杉磯華納兄弟影城的片場拍攝的；如今這棟房屋有約3,700平方呎的室內空間，包括四間臥室、三套完整衛浴和一間半浴室，占地3,123平方呎，擁有一個燃氣壁爐、一個隱蔽的英式花園和一個可容納兩輛車的車庫；屋內還保留了許多維多利亞建築的細節，例如鑲邊吊頂和主層挑高11呎的天花板、皇冠造型等。在Google地圖上搜索「Tanner家庭住宅」，會迅速指引前往Broderick街1709號。

依據房源消息，這裡尚保留有「歡樂滿屋」主演鮑勃·薩吉特（Bob Saget）和約翰·斯坦摩斯（John Stamos）等人的演員手印，並可做為交易的一部分。

2018年，舊金山市交通局董事會決定限制載有超過九人的遊覽巴士和其他大型商業車輛經過這棟住宅，因為其位於Broderick街一段狹窄的路段，介於Pine和Bush街之間。許多人錯誤地認為，這處房產是Steiner街上的「彩繪女士」之一，那些房子也出現在「歡樂滿屋」的片頭。

80年代情景喜劇「歡樂滿屋」取景房屋近日上市，開價650萬元。（取自Zillow...
80年代情景喜劇「歡樂滿屋」取景房屋近日上市，開價650萬元。（取自Zillow）

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