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南加勝利谷市平均房價近43萬 年升值逾5%

記者啟鉻／聖伯納汀諾報導
勝利谷市標誌。（市府官網）
勝利谷市標誌。（市府官網）

南加勝利谷（Victor Valley）在美國第一條高鐵規畫沿線的範圍內，該區域有一個主要城市，即勝利谷市（Victorville），2023年被譽為全美13個最快成長城市之一。勝利谷市平均房價近43萬元，一年間升值超過5%。

勝利谷市建市在1962年9月21日，現有居民超過13萬人，人口數量在聖伯納汀諾縣排第五。按照人口普查局的畫分，勝利谷市所在的勝利谷（Victorville）-赫斯皮利亞（Hesperia）-蘋果谷（Apple Valley）地區，人口超過35萬。勝利谷市平均房價42萬9000多元，一年間上漲了5.2%。

據市府提供資訊，2023年勝利谷市迎來200家新企業，包括CarMax、Superior Grocers和當地第一家Sprouts Farmers Market有機超市。快餐連鎖店Raising Cane's設在位於Roy Rogers Dr的Winco超市和Chevron加油站之間。名為High Desert Pace Center的兩層老年日間護理和臨床護理設施，擁有170張床，已經完成準備開放。

市區物流機場將開放三棟總面積達230萬平方呎的大型工業建築，在SCLA新的130萬平方呎亞馬遜倉儲旁，將建造一座獨立100萬平方呎建築。可口可樂配送中心也將在Nisqualli Rd旁的工業園區建設。目前該市正在設計一座新的市警局，將現有空間增加60%，並能容納至少50輛警車。同時，該市將重新建設Bear Valley Rd的市區，動物收容所也正興建中。

房價 可口可樂 人口普查

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