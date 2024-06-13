降600萬…「摩登家庭」女星1370萬售出比佛利豪宅

房屋面積11369平方呎。（房產公司Sotheby's International Realty）

因出演爆火美劇「摩登家庭」中的嬌妻Gloria而聲名大噪的薇格拉（Sofía Vergara），近日售出了其位於比佛利山 （Beverly Hills）的七居室莊園。這棟房產自掛牌以來價格一降再降，最終以1370萬元的價格成交。

這座佔地1萬1369平方呎的地中海別墅風格莊園於2022年6月首次掛牌出售，要價近2000萬元，最終標價一路大幅下調至1390萬元，最終成交價格再降，不過仍然比十年前薇格拉購買這套房子的價格高出310萬元。2014年，薇格拉以1069萬元的價格收購了該莊園。

該房屋隱藏在大門和巨大的前樹籬後面。（GOOGLE EARTH） 後院的室外泳池。（房產公司Sotheby's International Realty）

在她擁有這棟房產的 10 年裡，薇格拉在設計師Jennifer Bevan的幫助下，對這座2006年建成的別墅進行了現代化的室內改造。這座奶油米色的房子位於洛杉磯比佛利山莊的聖伊西德羅大道 (San Ysidro Drive)，隱藏在大門和樹籬後面，房屋共擁有七間臥室，11間浴室和三間化妝間。從外部看，這棟房子覆蓋著爬行的藤蔓和美麗的樹葉，到處都是鬱鬱蔥蔥的景觀，有鮮豔的花朵和參天大樹。住宅採用華麗而精緻的義大利 風格設計，通往一個宏偉的門廳，該門廳設有壯觀的寬闊樓梯和雙層高天花板，頂部有華麗的圓頂。住宅的中心是配有維京電器的廚師廚房和一個與室外露台相連的早餐區。主層還設有一間帶格子天花板的豪華客廳和一間正式餐廳。

一樓還設有寬敞的酒吧、可容納3000瓶酒的酒窖和品酒室、10座家庭電影院 、健身房、桑拿浴室、兩間臥室和一間洗衣房，二樓則是主要休息區，臥室配有運動雙衣櫃和水療風格的浴室。該房產還有一個三車位車庫和一個停車場。

門廳設有螺旋樓梯。（房產公司Sotheby's International Realty） 書房一角。（房產公司Sotheby’s International Realty）

從客廳打開法式門，度假村風格的後院印入眼簾。這裡有一個巨大的游泳池、熱水浴缸和修剪整齊的草坪空間，有充足的甲板和露台區域，泳池暢遊後在陽光下休息，還有一個帶頂棚的休息區，非常適合邊用餐邊享受好天氣。