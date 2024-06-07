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房貸利率回落 專家估短期內持穩

記者朱敏梓／洛杉磯報導
本周小額貸款利率。（佳信貸款/劉豔秋提供）
本周小額貸款利率。（佳信貸款/劉豔秋提供）

6月3日當周房貸利率較上周大幅回落，全面下降約0.25-0.375百分點。30年期固定抵押貸款利率為6.625%。專家預計，未來短期內，房貸利率預計將保持穩定。

聯準會下次會議定於6月11日至12日舉行，許多潛在貸款人希望降息，抵押貸款利率隨之下降。去年年底，該機構暗示將在2024年多次降息，但持續的通膨推遲了降息。不過專家表示，預計聯準會維持利率不變，而房貸利率也將在短期內保持穩定。

NationalBusinessCapital.com執行長Joseph Camberato說：「我非常懷疑是否會立即降息，我相信最終朝著正確的方向前進，儘管速度非常緩慢。4月份通膨仍然上升0.3%，但好於預期。今年仍然增長3.4%，而聯準會預計失業率會因利率下降而惡化。」

紐約州立大學賓漢姆頓大學管理學院助理教授Daniel McKeever說：「最可能的結果是美聯儲不會改變利率。房貸利率與聯準會的基準利率極為密切相關。自從聯準會在2022年春季完成了大部分積極的加息以來，30年期固定抵押貸款利率一直穩定在約7%左右。如果聯準會在即將到來的會議上保持基準利率不變，我預計房貸利率將保持在這一水平。」

利率 聯準會 貸款

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