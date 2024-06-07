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聖他克拉拉、聖馬刁兩縣中位數房價 突破200萬

編譯組／綜合報導
聖他克拉拉縣房價中位數首次達到200萬元。(取材自聖他克拉拉縣官網)
聖他克拉拉縣房價中位數首次達到200萬元。(取材自聖他克拉拉縣官網)

房地產市場經常在春季屬於旺季，灣區聖他克拉拉和聖馬刁兩縣今年春季房價中位數已突破200萬元大關。

在聖他克拉拉，房價中位數首次達到200萬元，創下歷史新高，遠高於疫情期間的峰值水平。同時，在聖馬刁，房價中位數為215萬元，較2022年4月的240萬元低，但仍高於2023年4月的197萬元，上漲9.1%。

在灣區九個縣，房價較去年上漲15.5%，中位數達144萬元。阿拉米達縣和康曲柯士達縣的房價中位數分別為140萬和94萬元，舊金山市則為180萬元。中古屋銷量較去年增加23%，儘管30年期固定抵押貸款利率徘徊在7%左右，春季市場旺季仍達到高峰；Los Altos房地產經紀人博延加(Janelle Boyenga)表示，利率沒有下降到買家期望的水平，他們在不斷等待利率調降的想法下，最終仍決定不能再等下去。

利率的幾個百分點調動，可能會導致每月房貸增減數百甚至數千元；以一間100萬元房屋為例，如果買家首付20%，7.1%的利率會導致每月房貸支出5,322元，而疫情期間3%的利率則只需3,373元。這使許多賣家遲遲未將房屋上市的原因，但加州房地產協會高級經濟學家韋(Oscar Wei)表示，隨著時間流逝，生活也在繼續，人們頂多只能將房子賣出的時間延遲到某程度而已。

本春季灣區新增房源上漲了25%，隨著市場活躍度提高，房屋上市時間也縮短，由去年的14天下降至12天，創下去年5月以來的最低水平。部分房地產經紀人表示，高科技公司股票表現良好，使公司員工可以套現股票，支付更高的首付，導致灣區房地產銷量上升。Los Altos房地產經紀人米勒(Connie Miller)指出，房產經紀人通常會追蹤推動矽谷房地產市場的主要科技股，並表示只要該等公司營運順暢，房地產市場也會健康。

部分房地產經紀人預計5月的房屋銷量可能會略有下降，因為4月底30年期房貸利率曾達到7.2%的近期峰值。對於買家來說，房價恐怕只會越來越高，如果利率下降，可能會引發更大的需求；米勒表示，買家最好趁現在入市，因為房價只會越來越高。

房地產 利率 房價

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