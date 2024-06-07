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100大都會房市熱度 聖荷西、舊金山排前5 灣區賣房好時機

編譯組／綜合報導
房地產網站Zillow新的「市場熱度指數」評級，舊金山和聖荷西躋身美國100大都會區中前五名最熱門的房產市場。(取材自pexels)
房地產網站Zillow新的「市場熱度指數」評級，舊金山和聖荷西躋身美國100大都會區中前五名最熱門的房產市場。(取材自pexels)

舊金山和聖荷西躋身美國100大都會區中前五名最熱門的房產市場，這對賣家—尤其是灣區的賣家—是一個好時機；依據房地產經紀網站Zillow新的「市場熱度指數」評級顯示，這兩個都會區的市場競爭力遠超全國平均水平。

最熱門的市場不一定是最昂貴的，也不一定是價格成長最快的；Zillow根據買家對該地區房屋的興趣程度、房屋報價下調的比率以及三周內售出的比率做為基礎計算指數。Zillow認為，指數在55-69之間的地區屬於賣方市場，指數在70或以上的地區是「強烈」賣方市場，低於55者則被視為平衡或買方市場。今年4月，聖荷西和舊金山都會區的指數分別為112和110，而美國整體的指數僅為60。而南加洛杉磯都會區指數為80，名列第25。

儘管灣區的房地產市場像大多數市場一樣會有冷熱期，但由於該地區可供出售的房屋存量有限，加上一直存在的需求，長期以來市場一直有利於賣家。在疫情的前兩年，灣區房屋銷售速度特別快，且通常售價高於要約價，這也反映在舊金山和聖荷西地區的熱度指數中。在疫情期間，舊金山和聖荷西都會區指數峰值超過190，但到2022年底，隨著利率上升，買家需求下降，指數降至不到50，這是自疫情開始以來首次出現「平衡市場」。

雖然灣區的房地產市場在過去幾個月內有所回升，但Zillow認為灣區並非美國100大都會區中最熱門的市場。紐約羅徹斯特都會區的熱度指數遙遙領先，4月份高達187，是全國平均水平的三倍多，其次是紐約雪城和水牛城都會區。

與灣區類似，羅徹斯特和雪城屬於熱門市場係因房源存量偏低。Zillow高級經濟學家迪文吉(Orphe Divounguy)指出，這些都會區的房源存量較疫情前低了三分之二。迪文吉表示，由於待售房源減少，賣家在買家搶購有限房源的競爭中占優勢，導致房價上漲、成交速度加快。

相對而言，很少有大都會區是買方市場或平衡市場，但佛羅里達州是個例外，該州的珊瑚角和邁阿密都會區指數分別為34和39，均為全國最低；過去幾個月，邁阿密和坦帕的房源存量均上升，使買家之間的競爭降低，迪文吉補充說，邁阿密的房屋成交時間中位數為38天，是全國主要都會區中耗時最長的地區。

Zillow市場熱度指數2024/4前25高(資料來源：Zillow、舊金山紀事...
Zillow市場熱度指數2024/4前25高(資料來源：Zillow、舊金山紀事報 編譯組製表)

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